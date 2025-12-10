  • İSTANBUL
Son Haberler

Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!

SBB, enerjisini güneşten karşılayıp 285 milyon TL tasarruf elde etti. 'Çalan' ile çalışan farkı

'Osmanlı'yı beğenmeyen laik cumhuriyetin tosuncuklarının hırsız nesli'

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Et fiyatlarında gerçek ortaya çıktı! Bakan Yumaklı’dan sert uyarı geldi!

Başkan Erdoğan'dan kritik terörsüz Türkiye mesajı

Önce yargıyı sonra da milli medyayı tehdit etti! Hem suçlu hem arsız

Valizleri hazırlamışlar! Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Bahis soruşturmasında skandal ortaya çıktı! 'Karşılıklı gol yap ben illa ki gol yerim'

İşe sürekli erken geldiği için işten atıldı! Mahkeme patronu haklı buldu
KYK'lı öğrencilerden Peygamberimizin dayısına ziyaret! Yaşarken cennetle müjdelenmişti...
Gündem

KYK’lı öğrencilerden Peygamberimizin dayısına ziyaret! Yaşarken cennetle müjdelenmişti...

IHA
IHA Giriş Tarihi:
KYK’lı öğrencilerden Peygamberimizin dayısına ziyaret! Yaşarken cennetle müjdelenmişti...

Gaziantep’in Araban ilçesi Gençlik Merkezi personelleri, KYK yurdu öğrencileriyle birlikte Araban’da yer alan Peygamberimiz Resul'i Ekrem'in dayısı Sa’d Bin Ebu Vakkas hazretlerinin türbesi ziyaret etti.

Gaziantep’in Araban ilçesi Kırsal Ziyaret Mahallesi sınırlarında yer alan Gençlik Merkezi personelleri, KYK öğrenci yurdu öğrencileriyle birlikte Araban’da yer alan ve yaşarken cennetle müjdelenen 10 sahabe arasında bulunan Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. türbesi ziyaret etti. Ziyaret esnasında Öğrenciler türbe hakkında bilgilendirildi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Araban Gençlik Merkezi İlçe Müdürü Ziya Koyuncu, Araban ilçesine hakim tepe üzerinde bulunan ilçeye bağlı kırsal Ziyaret mahallesi sınırlarında yer alan, bölge ve ilçe halkı tarafından sıklıkla ziyaret edilip kesilen adakların etleriyle bulgurlu ziyaret aşı pişirilip çevredeki vatandaşlara dağıtıldığı, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in sahabelerinden olan ve hayattayken cennetlikle müjdelenen on sahabeden birisi olan Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. makamının bulunduğu türbeyi ziyaret ettiklerini ifade etti.

OKÇULARIN PİRİ

Öğrencilerin türbeyle ilgili bilgilendirilmelerin yapıldığını belirten Koyuncu, "Rivayetlere göre Sa’d Bin Ebu Vakkas, İslam tarihinde okçulukta gösterdiği üstün başarıyla bilinir. Araban ilçesine hakim tepe üzerinde konaklayan İslam ordusuna, isabetli ve rüzgarla bütünleşen ok atışlarıyla moral verdiği, savaşın seyrini değiştiren önemli bir rol üstlendiği anlatılır. Bu nedenle kendisi halk arasında ‘Okçuların Piri’ olarak anılır ve bugün bu tepe; hem o ustalığın izlerini hem de bölgenin manevi atmosferini hissettiren önemli bir ziyaret noktasıdır. Bu ziyaret, öğrencilerimizin tarihi şahsiyetleri yerinde tanımasına; kültürel mirasa ve manevi değerlere karşı daha güçlü bir farkındalık kazanmasına katkı sağlamıştır’’ diye konuştu.

VAR MI BÖYLE BİR DAYISI OLAN?

Sad Bin Ebu Vakkas, milâdî 592 yılında Mekke'de doğdu. Dedesi, Resûl-i Ekrem'in annesinin amcası olduğu için Resûlullah sav Sa'd Hz.lerine “dayı” diye hitap ederdi. Efendimiz onun için “Bu benim dayımdır. Böyle bir dayısı olan varsa bana göstersin” diyerek büyük bir iltifatta bulunmuştur.

Gündem

Güllü'nün kızı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçıyordu

Gündem

İşe sürekli erken geldiği için işten atıldı! Mahkeme patronu haklı buldu

Gündem

Valizleri hazırlamışlar! Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Gündem

Cinayet soruşturmasına döndü! Güllü'nün kızına kasten öldürme suçlaması: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi

Gündem

THY, TUSAŞ şehidi Ekici'nin kızının hayalini gerçekleştirdi

 

Gündem

Habertürk’te deprem! Mehmet Akif Ersoy gözaltı sonrası koltuğunu kaybetti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Aki..
Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık
Gündem

Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık

Gazeteci Kemal Öztürk’ün, daha önce Ekrem İmamoğlu için sık sık olumlu değerlendirmeler yapması hatırlardayken, şimdi İBB’nin Çamlıca Tepesi..
Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay
Dünya

Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay

Eski İskoçya Polis Teşkilatı Genel Müdürü Sir Iain Livingstone’ın yönettiği 40 milyon sterlin değerindeki 9 yıl süren soruşturma, MI5’ın “St..
