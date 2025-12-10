KYK’lı öğrencilerden Peygamberimizin dayısına ziyaret! Yaşarken cennetle müjdelenmişti...

Gaziantep’in Araban ilçesi Kırsal Ziyaret Mahallesi sınırlarında yer alan Gençlik Merkezi personelleri, KYK öğrenci yurdu öğrencileriyle birlikte Araban’da yer alan ve yaşarken cennetle müjdelenen 10 sahabe arasında bulunan Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. türbesi ziyaret etti. Ziyaret esnasında Öğrenciler türbe hakkında bilgilendirildi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Araban Gençlik Merkezi İlçe Müdürü Ziya Koyuncu, Araban ilçesine hakim tepe üzerinde bulunan ilçeye bağlı kırsal Ziyaret mahallesi sınırlarında yer alan, bölge ve ilçe halkı tarafından sıklıkla ziyaret edilip kesilen adakların etleriyle bulgurlu ziyaret aşı pişirilip çevredeki vatandaşlara dağıtıldığı, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in sahabelerinden olan ve hayattayken cennetlikle müjdelenen on sahabeden birisi olan Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. makamının bulunduğu türbeyi ziyaret ettiklerini ifade etti.

OKÇULARIN PİRİ

Öğrencilerin türbeyle ilgili bilgilendirilmelerin yapıldığını belirten Koyuncu, "Rivayetlere göre Sa’d Bin Ebu Vakkas, İslam tarihinde okçulukta gösterdiği üstün başarıyla bilinir. Araban ilçesine hakim tepe üzerinde konaklayan İslam ordusuna, isabetli ve rüzgarla bütünleşen ok atışlarıyla moral verdiği, savaşın seyrini değiştiren önemli bir rol üstlendiği anlatılır. Bu nedenle kendisi halk arasında ‘Okçuların Piri’ olarak anılır ve bugün bu tepe; hem o ustalığın izlerini hem de bölgenin manevi atmosferini hissettiren önemli bir ziyaret noktasıdır. Bu ziyaret, öğrencilerimizin tarihi şahsiyetleri yerinde tanımasına; kültürel mirasa ve manevi değerlere karşı daha güçlü bir farkındalık kazanmasına katkı sağlamıştır’’ diye konuştu.

VAR MI BÖYLE BİR DAYISI OLAN?

Sad Bin Ebu Vakkas, milâdî 592 yılında Mekke'de doğdu. Dedesi, Resûl-i Ekrem'in annesinin amcası olduğu için Resûlullah sav Sa'd Hz.lerine “dayı” diye hitap ederdi. Efendimiz onun için “Bu benim dayımdır. Böyle bir dayısı olan varsa bana göstersin” diyerek büyük bir iltifatta bulunmuştur.