Türkler ABD'nin hız sınırını aştı

Yunan basınından Pentapostagma, Türkiye’nin yeni nesil akıllı mühimmat teknolojisinin bölgesel dengeleri nasıl değiştirdiğini detaylarıyla ele alan çarpıcı bir analiz yayımladı.

Analizde, Aselsan tarafından geliştirilen KGK-84 kanatlı güdüm kitinin, Türk askeri gücünün önemli bir çarpanı olduğu belirtildi.

Aselsan’ın Mısır Savunma Fuarı EDEX 2025’te tanıttığı KGK-84, 2.000 librelik serbest düşüşlü bombalarının, 100 kilometre menzile ulaşabilen yüksek hassasiyetli akıllı mühimmata dönüştürdüğü ifade edildi.

Yunan kaynakları, sistemin özellikle Ukrayna Savaşı’nda gözlenen elektronik harp tecrübeleri dikkate alınarak geliştirildiğini vurgularken “Türkiye, bu alanda ABD üretimi JDAM-ER’i dahi geçti. ABD yapımı kit 75 km menzile ulaşabilirken, KGK-84’ün optimize edilmiş yeni kanat yapısı bu sınırı aşmış durumda” denildi.

‘MUADİLLERDE BULUNMAYAN KRİTİK ÜSTÜNLÜK’

Analizde ayrıca, KGK-84’ün CRPA 8 kanallı anteni ve gelişmiş ahrs/ins inertial sistemi sayesinde, sert elektronik harp koşullarında bile 10 metreden düşük sapmayla hedef vurabildiği özellikle dikkat çekildi. Dahası, mühimmatın hedefe sadece doğrusal bir rota izleyerek değil, önceden belirlenen karmaşık rotalardan ilerleyerek hava savunmasını dolanabilme kabiliyeti, Yunan analistler tarafından “ABD ve Rus muadillerinde bulunmayan kritik bir üstünlük” olarak ifade edildi.

Sistemin, başta MK-84 olmak üzere 2.000 librelik çeşitli bombalarla uyumlu çalışabildiğine vurgu yapılırken “Bu sayede Türk Hava Kuvvetleri’nin mevcut mühimmat stokunu yüksek hassasiyetli vurucu güce dönüştürmesi sağlanıyor” denildi.

‘TRAKYA’YI VURABİLECEK POTANSİYELE SAHİPLER’

Bununla birlikte analizde Ege ve Trakya vurgusu ise ayrı bir bölümde geniş yer bulundu. Analizde KGK-84’ün, Türkiye’nin zaten genişleyen karadan karaya füze envanteri, yoğun insansız hava aracı filosu, kamikaze dronları ve KIZILELMA gibi yeni nesil platformlarıyla birleştiğinde tehdit oluşturduğuna dikkat çekilirken “Komşu, bu hamleleriyle bizi büyük tehlike altında bırakıyor. 25’inci meridyenin doğusundaki adalarımızı ve Trakya’nın bütününü büyük bir ateş gücü ile vurabilecek potansiyele sahipler” ifadesi kullanıldı.

‘ACİL FÜZEYE İHTİYACIMIZ VAR’

Analizde son olarak, Atina hükümetine “Aşil’in Kalkanı” adını verdikleri savunma projesinin hızlandırılması çağrısında bulundu ve uzun menzilli kara konuşlu füzelere duyulan ihtiyaç dile getirildi.

Uzmanlara göre bölgedeki askeri teknolojiler arasındaki rekabetin giderek kızışırken, Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki hızlı ilerleyişinin komşu ülkeler tarafından yakından ve dikkatle takip edildiğini bir kez daha ortaya koydu.