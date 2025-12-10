ABD Kongresi'ne çekilmeyi öngören yasa teklifi sunuldu NATO soğuk savaş kalıntısı

ABD'nin Kentucky eyalet temsilcisi Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nden (NATO) çekilmesini öngören bir yasa tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sundu. Massie, NATO'yu "Soğuk Savaş Kalıntısı" olarak niteledi.

Massie, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "NATO bir Soğuk Savaş kalıntısıdır. NATO'dan çekilmeli ve bu parayı sosyalist ülkeleri değil, kendi ülkemizi savunmak için kullanmalıyız." ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyetçi vekil, bu açıklamalarının ardından ABD'nin NATO'dan ayrılmasını amaçlayan yasa teklifini resmen sunduğunu belirtti.

Yasa tasarısında, Avrupalı NATO üyelerinin kendi savunmalarını sağlayacak yeterli ekonomik ve askeri kapasiteye sahip oldukları savunuldu.

Ayrıca NATO’nun, 1999 yılında doğuya doğru genişlemeye başlamasına rağmen, “asıl işlevini yitirdiği” ileri sürüldü.

Tasarıda, NATO’nun “artık ABD’nin güncel ulusal güvenlik çıkarlarıyla örtüşmediği” ifadelerine de yer verildi.

ZAMANI NETLİK KAZANMADI

Yasa teklifinin Temsilciler Meclisi’nde ne zaman ele alınacağı henüz netlik kazanmadı. Tasarının Genel Kurul’a gelmeden önce ilgili komitelerden onay alması gerekiyor.

Daha önce de ABD’nin başka ülkelere müdahalesine ve askeri güç kullanımına karşı çıkan Massie, özellikle haziran ayında ABD’nin İran’daki bazı hedeflere düzenlediği saldırıları ABD Anayasası’na aykırı olarak nitelendirmişti.

Bu açıklamalar üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Massie’ye sert tepki göstermiş ve Cumhuriyetçi Parti’nin ön seçimlerinde Massie’nin rakibini destekleyeceğini açıklamıştı.