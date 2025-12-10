  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!

SBB, enerjisini güneşten karşılayıp 285 milyon TL tasarruf elde etti. 'Çalan' ile çalışan farkı

'Osmanlı'yı beğenmeyen laik cumhuriyetin tosuncuklarının hırsız nesli'

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Et fiyatlarında gerçek ortaya çıktı! Bakan Yumaklı’dan sert uyarı geldi!

Başkan Erdoğan'dan kritik terörsüz Türkiye mesajı

Önce yargıyı sonra da milli medyayı tehdit etti! Hem suçlu hem arsız

Valizleri hazırlamışlar! Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Bahis soruşturmasında skandal ortaya çıktı! 'Karşılıklı gol yap ben illa ki gol yerim'

İşe sürekli erken geldiği için işten atıldı! Mahkeme patronu haklı buldu
Dünya ABD Kongresi'ne çekilmeyi öngören yasa teklifi sunuldu NATO soğuk savaş kalıntısı
Dünya

ABD Kongresi'ne çekilmeyi öngören yasa teklifi sunuldu NATO soğuk savaş kalıntısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Kongresi'ne çekilmeyi öngören yasa teklifi sunuldu NATO soğuk savaş kalıntısı

ABD'nin Kentucky eyalet temsilcisi Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie NATO'dan çekilmesini öngören bir yasa teklifini Kongre'ye sundu. Massie, NATO'yu "Soğuk Savaş kalıntısı" olarak niteleyerek ABD'nin bu parayı kendi ülkesini savunmak için kullanması gerektiğini savundu.

ABD'nin Kentucky eyalet temsilcisi Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nden (NATO) çekilmesini öngören bir yasa tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sundu. Massie, NATO'yu "Soğuk Savaş Kalıntısı" olarak niteledi.

Massie, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "NATO bir Soğuk Savaş kalıntısıdır. NATO'dan çekilmeli ve bu parayı sosyalist ülkeleri değil, kendi ülkemizi savunmak için kullanmalıyız." ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyetçi vekil, bu açıklamalarının ardından ABD'nin NATO'dan ayrılmasını amaçlayan yasa teklifini resmen sunduğunu belirtti.

Yasa tasarısında, Avrupalı NATO üyelerinin kendi savunmalarını sağlayacak yeterli ekonomik ve askeri kapasiteye sahip oldukları savunuldu.

Ayrıca NATO’nun, 1999 yılında doğuya doğru genişlemeye başlamasına rağmen, “asıl işlevini yitirdiği” ileri sürüldü.

Tasarıda, NATO’nun “artık ABD’nin güncel ulusal güvenlik çıkarlarıyla örtüşmediği” ifadelerine de yer verildi.

ZAMANI NETLİK KAZANMADI

Yasa teklifinin Temsilciler Meclisi’nde ne zaman ele alınacağı henüz netlik kazanmadı. Tasarının Genel Kurul’a gelmeden önce ilgili komitelerden onay alması gerekiyor.

Daha önce de ABD’nin başka ülkelere müdahalesine ve askeri güç kullanımına karşı çıkan Massie, özellikle haziran ayında ABD’nin İran’daki bazı hedeflere düzenlediği saldırıları ABD Anayasası’na aykırı olarak nitelendirmişti.

Bu açıklamalar üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Massie’ye sert tepki göstermiş ve Cumhuriyetçi Parti’nin ön seçimlerinde Massie’nin rakibini destekleyeceğini açıklamıştı.

ABD Kongre üyelerinden Trump yönetimine "Gazze’deki soykırımı tanıyın" çağrısı
ABD Kongre üyelerinden Trump yönetimine “Gazze’deki soykırımı tanıyın” çağrısı

Dünya

ABD Kongre üyelerinden Trump yönetimine “Gazze’deki soykırımı tanıyın” çağrısı

ABD’de dokunana vize yok: Hani bizde ifade özgürlüğü yoktu onlarda vardı!
ABD’de dokunana vize yok: Hani bizde ifade özgürlüğü yoktu onlarda vardı!

Dünya

ABD’de dokunana vize yok: Hani bizde ifade özgürlüğü yoktu onlarda vardı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23