Nerde karışıklık orada ABD! Küresel haydut bir ülkeyi daha karıştırdı

Gündem

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, ülkesinde 30 Kasım’da gerçekleştirilen devlet başkanı seçimlerine ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahale ettiği iddiasını gündeme taşıdı. Olancho bölgesindeki konuşmasında adaletin ancak demokratik değerlere bağlılıkla sağlanabileceğini vurgulayan Castro, Trump’ın seçim sonuçlarına yönelik tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Bölgedeki gerilimi tırmandıran açıklama, Washington yönetiminin rolüne dair tartışmaları da alevlendirdi.

Castro, Trump'ın, partisinin "cesur ve vatansever" adayı Rixi Moncada'ya oy verilmemesi yönünde Honduraslıları tehdit ettiğini savunarak, "Halkın iradesine doğrudan saldırılıyor. Oy sayımında hileler ve usulsüzlükler yaşanıyor." uyarısında bulundu.

Muhafazakar muhalefetin adayı Salvador Nasralla da yaptığı açıklamada, TREP adı verilen seçim sonuçları iletim sisteminde teknik arızalar ve çeşitli usulsüzlükler tespit ettiklerini belirterek, sonuçların tutanak bazında yeniden sayılmasını istedi.

 

Nasralla, Ulusal Seçim Konseyi'ne (CNE) gönderilen tutanaklarla sisteme girilen sonuçlar arasında "çok büyük bir sahtekarlık" olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Kolombiyalı ASD şirketi tarafından yönetilen sonuç iletim sisteminin çökmesi, bu seçim sürecinde gözlemlenen en büyük teknik ve hukuki risktir. Bu küçük bir hata değil, dijital sayımın güvenilirliğini tehlikeye atan ve doğrulanmış bir sistemde imkansız olması gereken tutarsızlıklar yaratıyor."

 

- Devlet başkanı seçiminde Trump'ın desteklediği aday Asfura önde gidiyor

Honduras'taki devlet başkanı seçiminde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından şu ana kadar sandıkların yüzde 99,40'ı açıldı.

Trump'ın desteklediği Ulusal Parti adayı Nasry Asfura, 1 milyon 298 bin 835 oyla yüzde 40,52 destek alarak yarışı önde götürürken, Salvador Nasralla 1 milyon 256 bin 428 oy ve yüzde 39,48 ile ikinci sırada bulunuyor.

İktidar partisi adayı Rixi Moncada ise 618 bin 448 oy (yüzde 19,29) ile üçüncü durumda.

 

Yerel basına göre, 2 bin 700'den fazla tutanak tutarsızlık nedeniyle halen sayılmadı ve bu tutanaklardaki oy sayısının 500 bini aşabileceği belirtiliyor.

Honduras Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Ana Paola Hall, seçim sürecinde teknik sorunların devam ettiğini doğruladı.

- Trump'tan Honduraslılara Asfura'yı destekleme çağrısı

Trump, geçen hafta Ulusal Parti'nin adayı Asfura'ya destek vermiş ve eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i affedeceğini açıklamıştı.

Honduraslı seçmenleri Asfura'yı desteklemeye çağıran Trump, Ulusal Partinin adayının kazanması halinde Honduras'a "çok fazla destek" sağlama sözü vermişti.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere 30 Kasım'da sandık başına gitmişti.

 

Nüfusu 11 milyonu aşan Honduras'ta 6 milyondan fazla seçmen, devlet başkanının yanı sıra devlet başkan yardımcıları, yerel parlamentoya 128 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 298 belediye başkanını da seçecek.

Seçimde en çok oyu alan aday 27 Ocak 2026'da mevcut Devlet Başkanı Castro'dan görevi devralacak.

