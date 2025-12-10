Batı özentiliğinin karanlık yüzü! İsveç’li gazeteciden gelen sözler ortalığı ayağa kaldırdı!

İsveç’in yıllar önce dünyanın en güvenli ülkeleri arasında gösterildiğini hatırlatan İsveçli gazeteci PeterSweden, bugün gelinen noktaya dair çarpıcı ifadeler paylaştı.

Bağdat kadar tehlikeli

Malmö’nün artık Bağdat kadar tehlikeli kabul edildiğini belirten gazeteci, son 50 yılda bildirilen tecavüz vakalarının yüzde 2300’ün üzerinde artmasına dikkat çekti.

Ülkede “yasak bölge” olarak tanımlanan alanların 65’e ulaşmasının ise güvenlikteki çöküşün en somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Batı hayranlığıyla parlatılan yaşam tarzının altındaki bu tablo, İsveç toplumunun nerede yanlış yaptığını yeniden sorgulamasına neden oluyor.

İşte gazetecinin bir kaç paylaşımı;