HÜDA PAR'dan mafyaya ve terör örgütlerine büyük darbe

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, hazırladıkları uyuşturucuyla mücadeleye yönelik kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucuyla mücadele konusunda yeniliğe ihtiyaç duyulduğu dile getirdi.

Bu konuda kanun teklifi hazırladıklarını ve bugün Meclis Başkanlığına sunduklarını anlatan Demir, teklifle uyuşturucuya yönelik suç örgütlerinin yöneticileri için öngörülen cezaların artırılmasının hedeflendiğini, böylece caydırıcılık sağlanabileceğini söyledi.

Teklifle bu suça karışan kamu görevlilerine yönelik cezaların da iki katına yükseltilmesinin öngörüldüğünü dile getiren Demir, ayrıca bağımlıların tedavilerinin kendilerinin inisiyatifine bırakılmamasının amaçlandığını kaydetti.

Demir, teklifte, "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarının katalog suç sayılması ve bunlara daha ağır cezalar verilmesinin düzenlendiğini belirterek, toplumun bu sorundan kurtulabilmesi için kanun teklifine bütün siyasi partilerin destek vermesini istedi.

Öte yandan Demir, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemini göstermek için projeler hazırlanması, ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında "her gebeye bir ebe" verilmesi başta olmak üzere bu yöndeki politikaların desteklenmesi gerektiğini de söyledi.