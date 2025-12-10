  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!

SBB, enerjisini güneşten karşılayıp 285 milyon TL tasarruf elde etti. 'Çalan' ile çalışan farkı

'Osmanlı'yı beğenmeyen laik cumhuriyetin tosuncuklarının hırsız nesli'

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Et fiyatlarında gerçek ortaya çıktı! Bakan Yumaklı’dan sert uyarı geldi!

Başkan Erdoğan'dan kritik terörsüz Türkiye mesajı

Önce yargıyı sonra da milli medyayı tehdit etti! Hem suçlu hem arsız

Valizleri hazırlamışlar! Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Bahis soruşturmasında skandal ortaya çıktı! 'Karşılıklı gol yap ben illa ki gol yerim'

İşe sürekli erken geldiği için işten atıldı! Mahkeme patronu haklı buldu
Dünya Eski Adalet Bakanı “yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındı
Dünya

Eski Adalet Bakanı “yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eski Adalet Bakanı "yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındı

Afrika ülkesi Nijerya “yolsuzluk" iddialarıyla çalkanıyor. Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), eski Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami'nin yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı.

Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), eski Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami'nin yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, EFCC yetkilisi yaptığı açıklamada, Malami'nin kefalet şartlarını yerine getirememesi üzerine gözaltında tutulduğunu belirtti.

Malami'nin kendisine yöneltilen kara para aklama, terör finansmanı ve yurt dışından getirilen "çalınan paraların" akıbetine ilişkin suçlamalar kapsamında sorgulanmaya devam ettiğini aktaran yetkili, "Daha önce kefalet verilmişti ancak koşulları yerine getiremedi. Soruşturmamız çok yönlü şekilde sürüyor." ifadelerini kullandı.

ESKİ BAKAN İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Yetkili, hakkında 18 farklı suçlamaya ilişkin inceleme yürütülen Malami'nin, soruşturma kapsamında her gün ifade vermek üzere kuruma çağrıldığını kaydetti.

Öte yandan tüm suçlamaları reddeden Malami, iddiaların "uydurma" olduğunu savundu.

Görevde olduğu dönemde terör finansmanı ve kara para aklamasıyla mücadeleye yönelik hukuki altyapının güçlendirilmesi için çalıştığını belirten Malami, "Görev sürem boyunca sergilediğim kamu hizmeti sicili, hakkımdaki iddialarla çelişmektedir." ifadesini kullandı.

Darbe girişimi sonrası Nijerya hava saldırısı düzenledi
Darbe girişimi sonrası Nijerya hava saldırısı düzenledi

Dünya

Darbe girişimi sonrası Nijerya hava saldırısı düzenledi

Afrika’da sorunlar bitmiyor! Burkina Faso ile Nijerya arasında hava sahası gerilimi
Afrika’da sorunlar bitmiyor! Burkina Faso ile Nijerya arasında hava sahası gerilimi

Dünya

Afrika’da sorunlar bitmiyor! Burkina Faso ile Nijerya arasında hava sahası gerilimi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk’te deprem! Mehmet Akif Ersoy gözaltı sonrası koltuğunu kaybetti!
Gündem

Habertürk’te deprem! Mehmet Akif Ersoy gözaltı sonrası koltuğunu kaybetti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Aki..
Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık
Gündem

Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık

Gazeteci Kemal Öztürk’ün, daha önce Ekrem İmamoğlu için sık sık olumlu değerlendirmeler yapması hatırlardayken, şimdi İBB’nin Çamlıca Tepesi..
Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay
Dünya

Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay

Eski İskoçya Polis Teşkilatı Genel Müdürü Sir Iain Livingstone’ın yönettiği 40 milyon sterlin değerindeki 9 yıl süren soruşturma, MI5’ın “St..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23