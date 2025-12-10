Sessiz zehir: Gıdadaki kimyasallar küresel sağlığı tehdit ediyor

‘Pestisit’, bakteri, virüs ve haşerelerin zararlarını ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallara, bazı organik bileşenlere ve dezenfektanlar gibi maddeler ve yöntemlere deniyor.

Son zamanlarda sel, kuralık, yangınların yanı sıra iklim krizinin sonuçlarından bir diğeri de pestisitler oldu. Hava sıcaklıklarındaki artış, yabani otlar ve zararlı haşerelerin çoğalmasına, bu da daha fazla pestisit kullanımına neden oluyor.

The Guardian’ın haberine göre bilim insanlarının bugün yayınladığı bir rapora göre ftalat, bisfenol, ‘sonsuz kimyasallar’ olarak bilinen Perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler (PFAS) ve pestisit gibi kimyasallar nedeniyle oluşan sağlık yükünün 2,2 trilyon doları (yaklaşık 93,7 trilyon lira) bulduğu açıklandı.

Bu maliyet dünyanın en büyük halka açık 100 şirketinin karına denk geliyor.

Gıda sistemindeki kimyasal kullanımı aynı şekilde devam ederse 2025-2100 arasında 200 ila 700 milyon daha az doğum olacağı öngörülüyor.

Raporu hazırlayan bilim insalarının bağlı bulundukları kuruluşlardan bazıları şunlar:

• ABD merkezli Çevre Sağlığı Merkezi

• İsviçre merkezli zehirli kimyasalların bırakılmasını savunan sivil toplum kuruluşu Chemsec

• Sussex Üniversitesi

• Duke Üniversitesi

Araştırma ekibinden Prof. Dr. Philip Landrigan “Dünya uyanmalı ve kimyasal kirlilik için bir şeyler yapmalı. Kimyasal kirlilik iklim değişikliği sorunu kadar ciddi” dedi.

1950’lerden bu yana insanların sentetik kimyasallara maruz kalma ortanı yaklaşık 200 kat arttı. Piyasada 350 binden fazla sentetik kimyasalın bulunduğu belirtiliyor.

Stockholm Dayanıklılık Merkezi’nden araştırmacılar kimyasal kirliliğin ‘gezegensel sınır’ı aştığını vurguluyor.

Profesör Landrigan endişelendiği konunun ‘çocukların gelişmekte olan beynine’ zarar veren kimyasallar olduğunu vurguluyor: “Beni en çok korkutan şey her gün maruz kaldığımız ve hakkında bir şey bilmediğimiz binlerce kimyasal. Bunlardan biri çocukların uzuvlarının eksik doğması gibi bariz bir duruma neden olana kadar düşüncesizce devam edeceğiz.”