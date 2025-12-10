  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bina tamamen boşaltıldı! İstanbul’da okulda büyük panik

Suriye’den dikkat çeken mesaj! Bakan Şeybani yeni dönemin çerçevesini açtı!

Cinayet soruşturmasına döndü! Güllü'nün kızına kasten öldürme suçlaması: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi

Take Off İstanbul'un açılışında konuşan Bakanı Kacır ‘Çalışmalarımız burada bitmeyecek’

Emevi Camii'nde tarihi an! Ahmed Şara'dan Rafizilere 'fetih' cevabı

Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturması büyüyor: Başsavcılık gözaltına alınan isimlerin listesini paylaştı

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Bir İstanbul klasiği! Metrobüs yine yandı

TCG Alemdar’ın görevindeki o ayrıntı! Derinlerdeki operasyonun arkasındaki güç konuşuluyor!

Batı’nın kullanışlı gazetecisi Nevşin Mengü'den ‘basın özgürlüğü’ masalı!
Gıda Sessiz zehir: Gıdadaki kimyasallar küresel sağlığı tehdit ediyor
Gıda

Sessiz zehir: Gıdadaki kimyasallar küresel sağlığı tehdit ediyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sessiz zehir: Gıdadaki kimyasallar küresel sağlığı tehdit ediyor

Uzmanlara göre günlük gıdalarda kullanılan sentetik kimyasallar küresel sağlık için hızla büyüyen bir tehdit haline gelirken, bilim insanları kanser, kısırlık ve çevreye zarar nedeniyle acil uyarı yayımlıyor.

‘Pestisit’, bakteri, virüs ve haşerelerin zararlarını ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallara, bazı organik bileşenlere ve dezenfektanlar gibi maddeler ve yöntemlere deniyor.

Son zamanlarda sel, kuralık, yangınların yanı sıra iklim krizinin sonuçlarından bir diğeri de pestisitler oldu. Hava sıcaklıklarındaki artış, yabani otlar ve zararlı haşerelerin çoğalmasına, bu da daha fazla pestisit kullanımına neden oluyor.

The Guardian’ın haberine göre bilim insanlarının bugün yayınladığı bir rapora göre ftalat, bisfenol, ‘sonsuz kimyasallar’ olarak bilinen Perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler (PFAS) ve pestisit gibi kimyasallar nedeniyle oluşan sağlık yükünün 2,2 trilyon doları (yaklaşık 93,7 trilyon lira) bulduğu açıklandı.

Bu maliyet dünyanın en büyük halka açık 100 şirketinin karına denk geliyor.

Gıda sistemindeki kimyasal kullanımı aynı şekilde devam ederse 2025-2100 arasında 200 ila 700 milyon daha az doğum olacağı öngörülüyor.

Raporu hazırlayan bilim insalarının bağlı bulundukları kuruluşlardan bazıları şunlar:

• ABD merkezli Çevre Sağlığı Merkezi

• İsviçre merkezli zehirli kimyasalların bırakılmasını savunan sivil toplum kuruluşu Chemsec

• Sussex Üniversitesi

• Duke Üniversitesi

Araştırma ekibinden Prof. Dr. Philip Landrigan “Dünya uyanmalı ve kimyasal kirlilik için bir şeyler yapmalı. Kimyasal kirlilik iklim değişikliği sorunu kadar ciddi” dedi.

1950’lerden bu yana insanların sentetik kimyasallara maruz kalma ortanı yaklaşık 200 kat arttı. Piyasada 350 binden fazla sentetik kimyasalın bulunduğu belirtiliyor.

Stockholm Dayanıklılık Merkezi’nden araştırmacılar kimyasal kirliliğin ‘gezegensel sınır’ı aştığını vurguluyor.

Profesör Landrigan endişelendiği konunun ‘çocukların gelişmekte olan beynine’ zarar veren kimyasallar olduğunu vurguluyor: “Beni en çok korkutan şey her gün maruz kaldığımız ve hakkında bir şey bilmediğimiz binlerce kimyasal. Bunlardan biri çocukların uzuvlarının eksik doğması gibi bariz bir duruma neden olana kadar düşüncesizce devam edeceğiz.”

Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırıyor olabilir
Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırıyor olabilir

Sağlık

Sağlıklı sandığınız gıdalar meme kanseri riskini artırıyor olabilir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23