Sanayi üretimindeki son tablo netleşti! Şimşek'ten beklenen değerlendirme geldi!
Sanayi üretimindeki son tablo netleşti! Şimşek’ten beklenen değerlendirme geldi!

Sanayi üretimindeki son tablo netleşti! Şimşek’ten beklenen değerlendirme geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayı sanayi üretiminde yıllık düzeyde yükseliş görüldüğünü, özellikle sermaye malı üretimi ile yüksek teknolojili alanların bu artışta belirleyici olduğunu ifade etti. Aylık bazdaki hafif düşüşe rağmen göstergelerin kasım için daha dengeli ve ılımlı bir toparlanmaya işaret ettiğini söyleyen Şimşek, üretim cephesindeki hareketliliğin dikkatle izlendiğini belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekim ayında sanayi üretimi, özellikle sermaye malı üretimi ve yüksek teknolojili sektörlerin katkısıyla yıllık bazda büyürken aylık bazda sınırlı geriledi. Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Ekim ayında sanayi üretimi, özellikle sermaye malı üretimi ve yüksek teknolojili sektörlerin katkısıyla yıllık bazda büyürken aylık bazda sınırlı geriledi. Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor. Sanayimizi ileri teknolojiye, yüksek katma değere, nitelikli istihdama ve sürdürülebilirliğe dayalı bir yapıya dönüştürürken, zayıf seyreden emek yoğun sektörlere yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

Galatasaray cevap versin! Milyarlarca dolarlık hırsızlık yapmış Cem Uzan'ı kim davet etti?
Gündem

Galatasaray cevap versin! Milyarlarca dolarlık hırsızlık yapmış Cem Uzan’ı kim davet etti?

Türkiye'den milyarlarca doları hortumlayıp Fransa'da sığıntı hayatı yaşayan Cem Uzan, Galatasaraylıların yarınki maç öncesi Monaco'da düzenl..
ADD'den skandal suç duyurusu: Yine rakı masasında kendilerine görev buldular
Aktüel

ADD’den skandal suç duyurusu: Yine rakı masasında kendilerine görev buldular

CHP’lilerin yetiştiği ideolojik üs olan ve skandallarla anılan Atatürkçü Düşünce Derneği, boş durdukça kendilerine görev çıkarmaya devam edi..
Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay
Dünya

Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay

Eski İskoçya Polis Teşkilatı Genel Müdürü Sir Iain Livingstone’ın yönettiği 40 milyon sterlin değerindeki 9 yıl süren soruşturma, MI5’ın “St..
