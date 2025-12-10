Sanayi üretimindeki son tablo netleşti! Şimşek’ten beklenen değerlendirme geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayı sanayi üretiminde yıllık düzeyde yükseliş görüldüğünü, özellikle sermaye malı üretimi ile yüksek teknolojili alanların bu artışta belirleyici olduğunu ifade etti. Aylık bazdaki hafif düşüşe rağmen göstergelerin kasım için daha dengeli ve ılımlı bir toparlanmaya işaret ettiğini söyleyen Şimşek, üretim cephesindeki hareketliliğin dikkatle izlendiğini belirtti.