"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Röportajda mikrofon uzatılan Hristiyan gencin verdiği cevap, özellikle Türkiye'de yılbaşı kutlamalarına karşı olan tutumuyla bilinen kesimler için "ibretlik" olarak nitelendirildi. Genç, kutlama planları yerine küresel vicdan meselesini öne çıkardı:

"Ben Gazze’de ölen çocuklardan dolayı Noel kutlamayı düşünmüyorum, o işi Müslümanlara bıraktık, Müslümanlar Noel’i kutlamaya bizden daha meraklılar."

Bu samimi ve cesur çıkış, iki farklı boyutta tartışma başlattı:

Gazze Hassasiyeti:

Bir Hristiyan'ın, dini bayramı olan Noel'i, Gazze'deki insani kriz ve çocuk ölümleri nedeniyle erteleme kararı alması, küresel vicdanın coğrafi sınır tanımadığını gösteren güçlü bir mesaj olarak yorumlandı.

Müslümanların Tutumu:

Gencin, kutlamaları Müslümanlara bırakma ve onların bu konudaki "merakını" ima eden sözleri ise, Türkiye'de her yıl tartışma konusu olan "Müslümanların yılbaşı (Noel değil) kutlamalarına aşırı ilgi göstermesi" eleştirisine yeni bir boyut kattı.

Kültürel Kutlama mı, Dini Bayram mı?

Türkiye'de yılbaşı kutlamaları, genellikle eğlence ve piyango odaklı kültürel bir gelenek olarak algılansa da, Hristiyan gencin vurgusu bu konuyu doğrudan Noel'in dini kökenine taşıdı. Gencin sözleri, Müslüman toplumu, kendi inanç ve değerleriyle ne kadar örtüştüğünü sorguladıkları bu kutlamalar konusunda "başka bir dinden daha fazla hevesli olmak" eleştirisiyle yüzleştirdi.

Bu çarpıcı açıklama, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce kez paylaşıldı ve pek çok kullanıcı tarafından "Müslümanlara ders veren Hristiyan" yorumlarıyla karşılandı.