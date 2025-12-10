  • İSTANBUL
Kovid aşıları mercek altında: FDA şüpheli ölüm vakalarını inceliyor

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’nın (HHS) açıklamasına göre Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), farklı yaş gruplarında Kovid-19 aşılarıyla olası bağlantısı bulunan şüpheli ölümleri inceliyor.

Bakanlık, FDA'nın soruşturmasına dahil edilecek yaş gruplarını henüz belirtmedi. FDA Komiseri Dr. Martin Makary, daha önce kurumun gençler arasında meydana gelen bu ölümleri araştırdığını söylemişti. FDA’nın en üst düzey aşı yetkilisi Vinay Prasad, geçtiğimiz ay bir notta personele Kovid aşılarının en az 10 çocuğun kalp iltihabından ölümüne yol açmış olabileceğini bildirdi ve aşıların denetimini sıkılaştırma planlarını açıkladı.

Notta, çocukların sağlık durumu veya ilgili aşıların üreticileri hakkında bilgi verilmedi. Hakemli bir tıp dergisinde yayınlanmayan bulgular, 2021 ile 2024 yılları arasında toplam 96 ölümün ön analizine dayanıyordu.

Öte yandan Moderna, Mesajcı RNA (mRNA) Kovid-19 aşısı ile ilgili olarak çocuklar veya hamile kadınlar için yeni veya açıklanmamış herhangi bir güvenlik endişesi bulunmadığına dair önceki açıklamasını yineledi.

Benzer şekilde Pfizer de ortağı BioNTech ile birlikte pazarladığı, mRNA'ya dayalı başka bir Kovid aşısının güvenliğini ve etkinliğini de onayladı.

Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., hükümetin Kovid aşıları konusundaki politikasını radikal bir şekilde değiştirerek, aşıya erişimi 65 yaş ve üstü kişilerle altta yatan sağlık sorunları olanlarla sınırladı.

Bakan Kennedy Jr., aşıların yararlılığı konusunda uzun süredir şüpheci bir tutum sergiliyor.

