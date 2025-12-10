  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!

SBB, enerjisini güneşten karşılayıp 285 milyon TL tasarruf elde etti. 'Çalan' ile çalışan farkı

'Osmanlı'yı beğenmeyen laik cumhuriyetin tosuncuklarının hırsız nesli'

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Et fiyatlarında gerçek ortaya çıktı! Bakan Yumaklı’dan sert uyarı geldi!

Başkan Erdoğan'dan kritik terörsüz Türkiye mesajı

Önce yargıyı sonra da milli medyayı tehdit etti! Hem suçlu hem arsız

Valizleri hazırlamışlar! Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Bahis soruşturmasında skandal ortaya çıktı! 'Karşılıklı gol yap ben illa ki gol yerim'

İşe sürekli erken geldiği için işten atıldı! Mahkeme patronu haklı buldu
Dünya Sıcak saatler! Çin savaş gemileri karasularını ihlal etti
Dünya

Sıcak saatler! Çin savaş gemileri karasularını ihlal etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Sıcak saatler! Çin savaş gemileri karasularını ihlal etti

Pekin ve Tokyo arasındaki askeri gerginlik bu kez denizlere taşındı. 4 Çin sahil güvenlik gemisi Japonya karasularına girdi.

Çin savaş uçaklarının Japonya yakınlarında gerçekleştirdiği uçuşlar nedeniyle artan Pekin ve Tokyo arasındaki askeri gerginlik bu kez denizlere taşındı.

Japonya Sahil Kuvvetleri Naha 11. Bölge Karargahı’ndan yapılan açıklamada, Çin’e ait 4 sahil güvenlik gemisinin yerel saat ile 16.00 ile 16.15 arasında Uotsuri adası yakınlarında Japonya karasularına girdiği bildirildi.

Son gelişmeyle birlikte Çin gemileri 2 Aralık’tan bu yana ilk kez Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku adaları yakınlarında Japonya karasularını ihlal etmiş oldu.

 

Çin’in hak iddiaları egemenlik tartışmalarına neden oluyor

Doğu Çin Denizi’nde bulunan ve Japonya’nın Okinawa eyaletine bağlı olan Senkaku adaları, uzun süredir Çin ve Japonya arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Çin, söz konusu takımadaları "Diaoyu" olarak adlandırarak üzerinde hak iddia ediyor.

Venezuela'da savaş hazırlığı başladı.
Venezuela'da savaş hazırlığı başladı.

Gündem

Venezuela'da savaş hazırlığı başladı.

İşgal başladı mı? ABD savaş uçakları resmen Venezuela üzerinde!
İşgal başladı mı? ABD savaş uçakları resmen Venezuela üzerinde!

Dünya

İşgal başladı mı? ABD savaş uçakları resmen Venezuela üzerinde!

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim
Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Dünya

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk’te deprem! Mehmet Akif Ersoy gözaltı sonrası koltuğunu kaybetti!
Gündem

Habertürk’te deprem! Mehmet Akif Ersoy gözaltı sonrası koltuğunu kaybetti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Aki..
Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık
Gündem

Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık

Gazeteci Kemal Öztürk’ün, daha önce Ekrem İmamoğlu için sık sık olumlu değerlendirmeler yapması hatırlardayken, şimdi İBB’nin Çamlıca Tepesi..
Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay
Dünya

Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay

Eski İskoçya Polis Teşkilatı Genel Müdürü Sir Iain Livingstone’ın yönettiği 40 milyon sterlin değerindeki 9 yıl süren soruşturma, MI5’ın “St..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23