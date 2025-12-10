  • İSTANBUL
Dünya

İsrail'i harekete geçiren olay! Kıbrıs açıklarında kayboldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail'i harekete geçiren olay! Kıbrıs açıklarında kayboldu

Kıbrıs açıklarında kaybolan İsrail bayraklı yattaki 4 kişi için arama çalışmaları yürütülüyor

Akdeniz'e açılan İsrail bayraklı bir yatla, bugün erken saatlerden itibaren iletişimin kesilmesinin ardından çok uluslu kurtarma ekipleri, yatta bulunan 4 kişiyi arama çalışmaları yürütüyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden kurtarma ekiplerinin yattaki 4 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

 

İsrail basını, en son Kıbrıs açıklarında olduğu tespit edilen yatın bölgede başlayan Byron fırtınasından etkilendiğini bildirdi.

Haaretz'e konuşan İsrail'in kuzeyindeki Şibli-Umm el-Ganam kasabasının yerel yöneticisi, yattaki 3 kişinin kendi kasabalarından olduğunu, yatın Aşdod Limanı'ndan Akdeniz'e açıldığını söyledi.

