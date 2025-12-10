İsrail'i harekete geçiren olay! Kıbrıs açıklarında kayboldu
Kıbrıs açıklarında kaybolan İsrail bayraklı yattaki 4 kişi için arama çalışmaları yürütülüyor
Akdeniz'e açılan İsrail bayraklı bir yatla, bugün erken saatlerden itibaren iletişimin kesilmesinin ardından çok uluslu kurtarma ekipleri, yatta bulunan 4 kişiyi arama çalışmaları yürütüyor.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden kurtarma ekiplerinin yattaki 4 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail basını, en son Kıbrıs açıklarında olduğu tespit edilen yatın bölgede başlayan Byron fırtınasından etkilendiğini bildirdi.
Haaretz'e konuşan İsrail'in kuzeyindeki Şibli-Umm el-Ganam kasabasının yerel yöneticisi, yattaki 3 kişinin kendi kasabalarından olduğunu, yatın Aşdod Limanı'ndan Akdeniz'e açıldığını söyledi.