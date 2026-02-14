Bir hediye hayatını baştan aşağı değiştirdi! Uğruna tam 60 şehir gezdi

Zamanımın büyük bir bölümü radyolar ile geçiyorum. Çünkü başından kalkamıyorsun seni senden alıyor ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Dijital çağı insanlar artık beğenmiyorum. Çünkü bunlarda olan ses kalitesi dijitallerde yok. Teknoloji çok geliştiği için insanlar artık geçmişi özlemeye başladı. Radyolar 1920'li yıllarda orta dalga, uzun dalga ile başlıyor, 1950'li yıllarda ise FM icat ediliyor. Orta ve uzun dalga frekansı şu an çekmediği için 1950'den sonra üretilen ve FM kitli radyolar daha çok tercih ediliyor. İnsanların geçmişe olan özlemi çok güzel. Geçmişe olan özlemlerini hiçbir zaman bırakmasınlar. Çünkü geçmiş geleceğimizi yansıtır."