  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sübyancı Epstein’ın belgelerinde ismi çıkmıştı! Kraliçe Elizabeth’ten oğlunun skandalı için “Yuh artık” dedirten hamle Ünlü oyuncudan büyük vurgun! Milyonlarca TL’lik borç takıp Türkiye’den kaçtı Akın Gürlek ayağının tozuyla duyurdu: Sosyal medyada yorum yapanlara kimlik zorunluluğu! Gelen son haberler yüzleri güldürdü! Ahlar-vahlar ettiren harita, şimdi derin bir oh çektirdi Kapılar açılır açılmaz akın ettiler! 100 TL’lik ürün için birbirlerini böyle ezdiler Bir hediye hayatını baştan aşağı değiştirdi! Uğruna tam 60 şehir gezdi Yüksek arabalara ilgi artıyor: İşte en uygun SUV araçlar! Apple’dan büyük güncelleme: Eski modellere veda zamanı İBB’nin kara para soruşturmasına uzandı! Otoparkta 15 çuval dolusu dolar
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Apple’dan büyük güncelleme: Eski modellere veda zamanı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Apple’dan büyük güncelleme: Eski modellere veda zamanı

Apple, şubat ve mart aylarında iPhone 17e, M5 Pro ve c ile M3’lü iPad Air’in güncellenmiş versiyonlarını tanıtmaya hazırlanıyor; bu süreçte bazı eski modellerin satıştan kaldırılması ve teknoloji severlerin favori ürünleriyle vedalaşması bekleniyor. Her yıl yeni ürünlerini tanıtan Apple’ın, şubat ayı bitmeden iPhone 17e’yi, mart ayında M5 Pro ve M5 Max ile M3’lü iPad Air’in yeni versiyonunu, önümüzdeki birkaç ay içinde ise Apple Studio Display’in yeni neslini tanıtması bekleniyor. Webtekno’da yer alan habere göre, yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte marka dört ürünün satışını durdurabilir. Şirketin resmî internet sitesi üzerinden artık satılmayacak modeller için net bir tarih paylaşılmadı ancak bu adımın yakın zamanda atılması bekleniyor. Peki, Apple'ın hangi ürünlerinin satışı artık yapılamayacak? İşte o ürünler...

#1
Foto - Apple’dan büyük güncelleme: Eski modellere veda zamanı

1- iPhone 16e: Apple’ın şubat ayı içinde yeni uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 17e’yi tanıtmasının ardından, iPhone 16e modelinin satıştan kaldırılması bekleniyor.

#2
Foto - Apple’dan büyük güncelleme: Eski modellere veda zamanı

2- M3 iPad Air: Apple, M3’lü iPad Air’ı geçen yıl mart ayında tanıtmıştı. Söylentiler, yeni versiyonda da benzer bir takvimin izleneceğini gösteriyor. Buna göre modelin mart ayında gelmesi ve bir önceki neslin satıştan kaldırılması bekleniyor.

#3
Foto - Apple’dan büyük güncelleme: Eski modellere veda zamanı

3- Apple Studio Display: Yaklaşık 4 yıl önce piyasaya sürülen Apple Studio Display’in yeni neslinin birkaç ay içinde gelmesi bekleniyor. Bu durumda mevcut Studio Display modelinin de satıştan kaldırılması öngörülüyor.

#4
Foto - Apple’dan büyük güncelleme: Eski modellere veda zamanı

4- M4 Pro ve M4 Max'li MacBook Pro: M4 Pro ve M4 Max çipli MacBook Pro modellerinin, mart ayı civarında M5 Pro ve M5 Max sürümleriyle güncellenmesi bekleniyor. Yeni versiyonların tanıtılmasıyla birlikte M4 Pro ve M4 Max’li modellerin satışının sona ermesi öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!
Siyaset

Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daha geniş ittifak çağrısına ilk cevap geldi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğl..
Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...!
Gündem

Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...!

İBB’nin açtığı Kent Lokantalarını ‘asrın hizmeti’ olarak yere göğe sığdıramayan CHP’liler ve fonlu medyası, Ak Partili belediyenin açtığı Se..
Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım
Gündem

Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir programda siyasi tarihe geçecek bir anısını paylaştı.
AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!
Gündem

AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin dünkü TBMM grup toplantısında ana muhalefet partisindeki skandalları anlattığı “Millet artı..
Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı
Gündem

Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı

BMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD’deki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, milli gururumuz KAAN’ın motor üretimine dair ..
Sunulan gerekçe çılgına çevirdi: TÜVTÜRK’ün önünde sinir krizi geçiren vatandaş aracını paramparça etti
Gündem

Sunulan gerekçe çılgına çevirdi: TÜVTÜRK’ün önünde sinir krizi geçiren vatandaş aracını paramparça etti

Bir vatandaş, TÜVTÜRK muayene istasyonunda aracının stop lambaları yanmadığı gerekçesiyle muayeneden kalınca, istasyon önünde sinir krizi ge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23