Zincir marketler rafta indirim için sıraya girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yapılan indirimler, zincir marketlere de örnek oldu.

ŞOK Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe sabit fiyat uygulamasına geçti. "Şok"un ardından "Migros" da ocak ayı için sabit fiyat ve sürekli indirim kampanyası başlatıldığını açıkladı.

419 üründe sabit fiyat farkı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, kısa süre önce, ulusal zincir marketlerin üst yöneticileri ile bir araya gelerek asgari ücret zammının ardından etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunması sonrası Migros da yeni bir kampanya duyurdu.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, enflasyonla mücadele kararlılığıyla yüzlerce temel üründe hem fiyatları sabitledi hem de çok güçlü indirim kampanyaları başlattı.

Ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine giden şirket, aynı zamanda 3 binden fazla markalı üründe ise sürekli indirim yapıyor. Migros, ayrıca 23 farklı gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25'den yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.

Geçen yıl başlatılan "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasının en büyük destekçilerinden olan Migros, 2023'te kampanya kapsamını çok daha genişletip iyisini ucuza sunarak enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

Bir indirim de CarrefourSA'dan

Ocak ayında 20 bin üründe yüzde 20’den yüzde 40’a varan indirimlerin olacağını duyuran CarrefourSA şu açıklamayı yaptı:

"CarrefourSA olarak, “Doğrusu CarrefourSA’da” ana sloganımız kapsamında, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp, doğru üreticiden, doğru ürünü temin ederek, doğru hizmet anlayışı ile farklılaşmaya ve en önemlisi tüm bunları “doğru fiyat” stratejisiyle sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe %20’den % 40’a varan indirimler uygulayacağız. CarrefourSA olarak 85 milyon için Doğrusu CarrefourSA’da diyerek sadece 1 ay değil yıl boyunca farklı kampanyalarla müşterilerimize doğru ürünü doğru fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz.

Tüm mağazalarımızda istisnasız uyguladığımız 3 adımdan oluşan doğru fiyat politikamızda; Reyon fiyatı = Kasa fiyatıyla müşterimiz reyon ve kasada farklı fiyatla karşılaşırsa, müşteri için avantajlı olan fiyatı uyguluyoruz. %100 tazelik politikamızla hijyen, gıda güvenliği denetim yazılım sistemimizle, müşterimize her zaman doğru ve kaliteli ürünler sunmayı taahhüt ediyor; müşterinin sorun yaşadığı olası durumlarda ürün değişimi sağlıyor, aynı ürünün tazesini ücretsiz olarak sunuyoruz. Avantajlı fiyat garantisinde ise maliyet fiyatları yükselmeden reyon fiyatlarını değiştirmiyor, tedarikçilerden gelen indirimleri müşterilerimizin lehine fiyatlara yansıtıyoruz. Temel gıda, et, taze sebze-meyve gibi müşterilerimizin öncelikli ihtiyaçları olan ürün kategorilerinde bu ve benzeri kampanyaları sürdürerek, tüketici dostu indirimleri hayata geçiriyoruz."

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, ŞOK Marketler'in fiyat düzenlemesinin ardından şu sözleri kullanmıştı:

"Diğer zincir marketlerin de bu kampanyaya katılması adeta zorunlu aksi halde satışları düşecek, ciroları azalacak ve tüketici sabit fiyat olan yerleri tercih edecek. Ülkemizde faaliyet gösteren tüm zincir marketlerin bu kampanyaya katılması, en az 1 yıllık bir süre için fiyatı standart haline getirmeleri lazım."

Marketlerde fiyatların belli periyotlarda sabit tutulması, son dönemde birçok Avrupa ülkesinde de oldukça yaygın bir uygulama.