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Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!

Ankara’da sokaklara atılan fuhuş kartları, günlük ev kiralama ilanları ve zanilerin sosyal medya paylaşımları Başkentlileri iyice rahatsız etmeye başladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:34
Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!

 yeniakit.com.tr  Başkent Ankara’da fuhuş kartları ile başlayan ve sosyal medya paylaşımlarından, günlük ev kiralamaya varana kadar hayatın her alanında Ankara halkının karşısına çıkan fuhuş belası ciddi rahatsızlıklara neden oluyor.

Kartlar bitti, sosyal medyaya geçtiler

Yıllardır yerlere atılan fuhuş kartları ile gündeme gelen Başkent Ankara’da haramın yayılması için her yol deneniyor. Ankara halkının tepkisinin ardından sokaklara ve caddelere atılan kartların sayısının azalması ve cezai müeyyidenin gelmesi ile birlikte, fuhuş yolu ile para kazanan şahıslar özellikle sosyal medya üzerinden yaptıkları işin reklamını yapmaya başladılar. Sosyal medyada ‘Ankara’ şeklinde yapılan aramalarda sık sık insanların karşısına çıkan fuhuş ilanları Ankara’nın haram ile anılmasına yol açıyor.

Haberin detayı için:

Ankara fuhuşun başkenti olmasın!

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 12:34
  1. Ankara
  2. fuhuş
  3. fuhuş kartları

YORUM YAZ

  • cengceng11 dk önce
    adamı evlendirmiyorsunuz 30 yaşına kadar bu adam iliişki kurmadan mı yaşayacak mecburen fuhuşa gidiyor
  • ersin güneşersin güneş18 dk önce
    çıkarın bir yasa yasaklayın kardeşim.
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu58 dk önce
    İşte size çağdaşlık, modernlik, laiklik. Kalkınan Türkiye. Çağdaş uygarlık seviyesi bu işti. Zina, içki ve sapıklık.
  • engineerengineer1 sa önce
    ab uyum yasaları çerçevesinde zina suç olmaktan çıkarıldı,garba uydu muasır medeniyet seviyesini yakaladı Ülke ve Millet tam batılı ve modern olma yolunda hızla ilerliyor, emeği geçenlere Allah cc ecrini mükafatını versin, o mükafatlar ne elim ve azap vericidir Allah cc muhafaza buyursun.
  • maraşlı ökkeşmaraşlı ökkeş1 sa önce
    Bu başımıza gelen musibetlerin sebebi ne zannediyorsunuz. Zina fakirlik getirir faiz batırır. toplumun en büyük yaralarından birisi , sosyal medya sayesinde çok hızlı yayılıyorlar. Allah cc gazabı üstünüze olsun
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