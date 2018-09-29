Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!

yeniakit.com.tr Başkent Ankara’da fuhuş kartları ile başlayan ve sosyal medya paylaşımlarından, günlük ev kiralamaya varana kadar hayatın her alanında Ankara halkının karşısına çıkan fuhuş belası ciddi rahatsızlıklara neden oluyor.

Kartlar bitti, sosyal medyaya geçtiler

Yıllardır yerlere atılan fuhuş kartları ile gündeme gelen Başkent Ankara’da haramın yayılması için her yol deneniyor. Ankara halkının tepkisinin ardından sokaklara ve caddelere atılan kartların sayısının azalması ve cezai müeyyidenin gelmesi ile birlikte, fuhuş yolu ile para kazanan şahıslar özellikle sosyal medya üzerinden yaptıkları işin reklamını yapmaya başladılar. Sosyal medyada ‘Ankara’ şeklinde yapılan aramalarda sık sık insanların karşısına çıkan fuhuş ilanları Ankara’nın haram ile anılmasına yol açıyor.

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Ankara fuhuşun başkenti olmasın!