Zimmetten yargılanırken federasyon başkanı oldu!

Göksel Çağlav Ankara

Hakkında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada sanık Aslantürk ve kızı Filiz Yeşilyurt görevi kötüye kullanma ve zimmete para geçirme suçlarından 5’er yıl hapis cezası verildi. Hazine ile Ankara Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları, mahkeme kararını Yargıtay’a taşıyarak verilen cezaların artırılmasını talep etti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Eylül 2021 tarihinde verdiği hükmünde, yerel mahkemenin kararını bozarak detaylı inceleme yapılarak sanıklar üzerinde odaya ait zimmetlerinde para bulunup bulunmadığına dair emekli uzman denetçilerden oluşacak bilirkişilerden rapor alınarak eksik incelemenin tamamlanarak ayrı ayrı ceza verilmesini istedi. Bozulan karar Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine iade edildi. Mahkeme yargılamayı devam ettirmek için 05.10. 2022 tarihine duruşma günü verdi.

Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmiş

Aslantürk’ün 2019 seçimlerinden sonra, hakkındaki görevi kötüye kullanma ve zimmet yargılaması devam ederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmesi ve birlikte fotoğraf vermeleri de dikkat çekti.