Zimmet, ihmal, usulsüzlük... CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol enselendi
Zimmet, ihmal, usulsüzlük... CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol enselendi

İzmir merkezli yürütülen ve Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi üzerinden yayılan dev yolsuzluk soruşturmasında şafak operasyonu Ankara’ya uzandı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol; zimmet, görevi kötüye kullanma ve denetim görevini ihmal suçlamalarıyla Çankaya’daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Bilirkişi raporuyla belgelenen usulsüzlükler, siyaset dünyasında deprem etkisi oluşturdu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan ve S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi’ndeki karanlık ilişkileri mercek altına alan soruşturmada beklenen hamle geldi. Kooperatif vekili Av. Nilgün Dağgeçen’in şikayeti ve dosyaya giren çarpıcı bilirkişi raporu sonrası, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu’nun desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda Erkol, Çankaya’daki adresinde gözaltına alındı.

Bilirkişi raporuna yansıyan tespitlere göre, kooperatif faaliyetleri üzerinden milyonlarca liralık usulsüzlük yapıldığı, paraların zimmete geçirildiği ve denetim görevlerinin kasıtlı olarak ihmal edildiği öne sürülüyor. Yargının elindeki teknik ve mali raporlar yolsuzluğun boyutlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

ANKARA'DA YAKALANDI, İZMİR'E SEVK EDİLİYOR

Emniyete götürülen CHP’li Ümit Erkol’un Ankara’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, soruşturmanın merkezi olan İzmir’e sevk edileceği öğrenildi. Yetkililer, kooperatif üzerinden yürütülen bu kirli çarkın başka isimlere de uzanabileceğini ve dosyanın önümüzdeki günlerde daha da genişleyebileceğini belirtiyor. İzmir ve Ankara hattında yürütülen bu "yolsuzluk operasyonu", yerel yönetimler ve siyasi temsilciler arasındaki şaibeli iş birliği iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Yorumlar

Hakan

100 yıllık grup dokunulmazlığı kalktı.

Blondepate

Hep diyorum, CHP kapatılmalı parti binası da AVM yapılmalı.....
