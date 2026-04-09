  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mustafa Armağan "Allah" Demenin Yasak Olduğu Yılları yazdı! Göklerde Destan, Tarlada Fırsatçılık: Murat Alan’dan "Gıda Terörü" Uyarısı! "Özel Hayat" Değil, Bavul Dolusu Nakit! CHP’li Vekiller "Bavulcu" Savunmasına Soyundu! Galatasaray'da köstebek krizi! Okan Buruk: 'Bizi içeride hangi hain satıyorsa yakalayacağız' BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan sözleri: 'Bir kez daha aday olması...' Özkan Yalım'dan CHP yönetimine tehdit üstüne tehdit! 'Ben istifa ediyorsam Özgür Özel de...' Ateşkesin Gölgesinde Petrol Şoku: Hürmüz’de Belirsizlik Fiyatları Uçurdu Küresel Haydut ABD'den Küstah Tehdit: "Yalan" Devlet Politikası Oldu! CHP'li isim şaşırttı! 'Türkiye’nin başının belaya sokulmamasından çok memnunum' Macron’dan İsrail’e Sert Tepki: "Lübnan Ateşkes Kapsamına Alınmalı!"
Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Bir grup daha merkeze alındı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul merkezli yürütülen dev uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga yaşandı. Kamuoyunun yakından tanıdığı oyuncu ve şarkıcılardan oluşan 11 kişilik grup, uyuşturucu madde temini ve kullanımı suçlamalarıyla gözaltına alındı. Jandarma narkotik ekiplerinin şafak baskınıyla sarsılan magazin dünyasında, firari isimler için de insan avı başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, sanat ve eğlence dünyasının üzerine kabus gibi çöktü. İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve temin etmek suçlarına iştirak ettiği belirlenen 14 şüpheli hedef alındı. Eş zamanlı baskınlarda 11 zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltı merkezine sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kamuoyunca bilinen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik eş zamanlı operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, 2 şüphelinin firari durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ve Enes Güler olduğu öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'na yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Hainlerin para trafiği deşifre oldu: DEAŞ operasyonunda 36 gözaltı!
Hainlerin para trafiği deşifre oldu: DEAŞ operasyonunda 36 gözaltı!

Gündem

Hainlerin para trafiği deşifre oldu: DEAŞ operasyonunda 36 gözaltı!

Fuhuştan 716 milyon lira kazanmışlar! 8 ilde fuhuş operasyonu: 23 gözaltı
Fuhuştan 716 milyon lira kazanmışlar! 8 ilde fuhuş operasyonu: 23 gözaltı

Gündem

Fuhuştan 716 milyon lira kazanmışlar! 8 ilde fuhuş operasyonu: 23 gözaltı

Samsun'da ehliyet sınavında kopya düzeneği operasyonu: 5 gözaltı
Samsun'da ehliyet sınavında kopya düzeneği operasyonu: 5 gözaltı

Aktüel

Samsun'da ehliyet sınavında kopya düzeneği operasyonu: 5 gözaltı

MASAK eski Başkan Yardımcısı hakkında gözaltı kararı
MASAK eski Başkan Yardımcısı hakkında gözaltı kararı

Gündem

MASAK eski Başkan Yardımcısı hakkında gözaltı kararı

İstanbul’da polise terör saldırısında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
İstanbul’da polise terör saldırısında gözaltı sayısı 12'ye çıktı

Gündem

İstanbul’da polise terör saldırısında gözaltı sayısı 12'ye çıktı

Gözaltına alınmıştı! MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı hakkında karar
Gözaltına alınmıştı! MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı hakkında karar

Gündem

Gözaltına alınmıştı! MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı hakkında karar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23