Peş peşe tüm golcüler için şartlar artık zorlanmayacak tek hedef bu gol makinası Serhou Guirassy
Golcü sorununu çözmek için Fenerbahçe yönetimi artık ses getirecek hamleye hazırlanıyor.
Yeni sezon öncesi ses getirecek bir forvet transferi planlayan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Serhou Guirassy. Gineli forvetin menajeri, net 5 milyon euroluk maaşını en az ikiye katlayacak seçenekler için kulüplerle görüşmelere başladı. Serhou Guirassy'e bu maaşı verebilecek takımlar arasında Fenerbahçe'nin de olduğu belirtildi.
Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan 30 yaşındaki Gineli golcünün kardeşi ve menajeri olan Karamba Guirassy, yeni takım arayışlarına girişti. Kardeşinin son büyük sözleşmesi için mevcut maaşı olan 5 milyon euroyu en az 2 katına çıkaracak teklif arayan Guirassy'nin temas kurduğu takımlar arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu Fanatik'teki haberde yer aldı.
Serhou Guirassy'nin sözleşmesinde 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alırken, bu özel madde 1 Temmuz'dan itibaren aktif hale gelecek. Tecrübeli golcünün adı Chelsea, Tottenham, Milan ve Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyor. Serhou Guirassy'nin menajeri, daha yüksek maaş ihtimali nedeniyle kardeşini Suudi Arabistan'a götürmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe yönetiminin, Serhou Guirassy transferi için dev kulüplerle rekabete girmeye hazır olduğu haber detayında yer aldı.
SERHOU GUIRASSY'NİN SEZON KARNESİ
Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkıp 2777 dakika süre alan Serhou Guirassy, 18 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23