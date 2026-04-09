Başsağlığı mesajı yayınladılar: Terör örgütü PKK'da Yalçın Küçük üzüntüsü

Terör ögrütü PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, 6 Nisan'da yaşamını yitiren Türkiye’nin en karanlık isimlerinden biri olan Yalçın Küçük için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Küçük’ün PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile kurduğu ilişkiye dikkat çekilen açıklamada, Öcalan'a “Apo kardeşim” diyerek hitap ettiği ve örgüte sempatiyle yaklaştığı vurgulandı.

Küçük’ün Abdullah Öcalan'ın düşüncelerini Türkiye toplumuna taşınmasında önemli katkılar sunduğu ifade edilen açıklama şu şekilde:

APO KÜÇÜK’E HEP DEĞER VERMİŞTİR

"Yalçın Küçük’ün yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, yakınlarını başsağlığı diliyoruz. Küçük, önderliğimizin ‘Apo kardeşim’ diyen bir dostuydu. Hareketimize de hep sempatiyle yaklaşmıştır. Apo’nun yanına giderek röportaj yapmış, PKK’nın düşüncelerinin Türkiye toplumuna taşınmasında önemli katkısı olmuştur. Apo’nun 1923’te kurulan cumhuriyeti demokratikleştirme mücadelesinin bir Türkiye yurtseverliği olduğunu da belirtmiştir. Apo da Yalçın Küçük’e her yanına gittiğinde büyük değer vermiştir. İlişkileri samimi ve bir güven ilişkisiydi. Apo ve Yalçın Küçük her bir araya geldiğinde entelektüel tartışmalar yapardı. Apho ona değer verir Küçük de Apo’nun değerlendirmelerini çarpıcı ve değerli bulurdu.

Hareketimiz Mihri Belli, Hikmet Kıvılcımlı ve Vedat Türkali gibi Yalçın Küçük’ü de her zaman anacak, ismini yaşatacaktır.”

HALK TV KÜRTLERE SAYGISIZLIK YAPTI

“Yalçın Küçük’ün ölümü ile ilgili haber veren Halk TV’nin Apo’nun yüzünü buzlamasını da bir provokasyon olarak görüyoruz. Bu aynı zamanda Kürt halkına da yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bunu Kürt düşmanlarına bir yaranma olarak görüyoruz ve şiddetle protesto ediyoruz."