DEM Parti’den termal projeye “istemezük” tepkisi!

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, Muş'un Varto ilçesinde yürütülen "Muş'un Jeotermal Potansiyelini Belirleme ve Geliştirme" projesini eleştirerek, ilçenin üçte birine yayılması hedeflenen bu projenin iptal edilmesini istedi. Jeotermal konusuna sadece yer altından sıcak su çıkarma meselesi olarak bakılmaması gerektiğini ifade eden Çakı, projenin hayata geçmesiyle ortaya çıkacak zehirli gaz salınımları ile ağır metallerin toprağa ve suya karışma ihtimalinin olduğunu söyledi.

“SİSMİK HAREKETLER TETİKLENEBİLİR”

Bingöl-Karlıova-Varto hattındaki aktif fay hattını anımsatan Çakı, "Sismik hareketler tekrardan tetiklenebilir ve Varto'nun 1966'da yaşadığı o büyük yıkıcı depremin yenisi tekrarlanabilir. Ancak bu defa sonuç daha vahim olur. Çünkü sadece insanlar molozların altında kalarak değil, o gazlardan zehirlenerek de yanarak da yaşamlarını yitirebilirler. Biz bu projeye rıza göstermiyoruz. Bu proje derhal iptal edilmeli." diye konuştu.

Çakı'nın düzenlediği basın toplantısına, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir de katıldı.