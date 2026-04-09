Gündeme oturan gelişme: Akıllardaki o soru: Devis Vasquez neden kiralandı?
Beşiktaş'ın Roma'dan kiraladığı Devis Vasquez henüz hiçbir resmi maçta süre almadı. Kolombiyalı eldivenin neden kadroya katıldığı hala belirsizliğini koruyor...
Beşiktaş'ın Roma'dan kiraladığı Devis Vasquez henüz hiçbir resmi maçta süre almadı. Kolombiyalı eldivenin neden kadroya katıldığı hala belirsizliğini koruyor...
Beşiktaş'ta Mert Günok, devre arasında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Beşiktaş, Roma'dan satın alma opsiyonuyla birlikte Devis Vasquez'i kiraladı. 27 yaşındaki eldiven, henüz hiçbir maçta oynamadı. Bundan sonraki süreçte de pek forma giyecekmiş gibi durmuyor!
Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda şu anda 4 kaleci var: Ersin Destanoğlu Devis Vasquez Emre Bilgin Emir Yaşar
Devis Vasquez'i denklemden çıkardığımızda bile Siyah-Beyazlılar'ın 3 kalecisi kalıyor! Kolombiyalı futbolcunun transferini Sergen Yalçın'ın istemediği iddia edilmişti.
Devis Vasquez'in satın alma opsiyonu kullanılmayacak. 1.95 boyundaki kaleci, Roma'ya dönecek. Oradaki kontratı ise 30 Haziran 2027'de tamamlanıyor. Yani 2026 yazında sözleşmesinin son senesine girecek. Roma onu 2025 yazında Milan'dan bedelsiz şekilde kadrosuna katmıştı.
