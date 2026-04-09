  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya Lübnan'da milli yas ilanı!
Dünya

Lübnan'da milli yas ilanı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Lübnan'da milli yas ilanı!

Lübnan, Perşembe Gününü "Milli Yas Günü" ilan etti.

Lübnan, Perşembe Gününü "Milli Yas Günü" ilan etti.

Lübnan, İşgal rejiminin düzenlediği hava saldırılarında en az 254 kişinin yaşamını yitirmesi ve bin 156’dan fazla kişinin yaralanmasının ardından Perşembe Gününü "Milli Yas Günü" ilan etti. Başbakan Nevvaf Selam, tüm kamu kurumları, devlet daireleri ve belediyelerin kapatılması talimatını verdi.

Milli yas nedeniyle bayrakların yarıya indirileceği, radyo ve televizyon yayınlarının ise yaşanan kayıpların büyüklüğünü yansıtacak şekilde düzenleneceği bildirildi. Başbakan Selam, saldırılarda hayatını kaybedenleri “ulusal bir trajedi” olarak nitelendirerek “Lübnan halkına ve özellikle şehitlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.

 

LÜBNAN'DA KATLİAM

Lübnan, ateşkese rağmen düzenlenen yoğun hava saldırılarıyla sarsıldı. Soykırımcı israilin kısa süre içinde gerçekleştirdiği bombardımanda en az 254 kişi şehit oldu, 1165 kişi yaralandı.

Saldırılar başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin güney bölgeleri ve Bekaa Vadisi’ni hedef aldı. Yetkililer, enkaz altında kalanların bulunmasıyla can kaybının daha da artmasından endişe edildiğini belirtti.

Uluslararası basında yer alan değerlendirmelerde, yalnızca 10 dakika içinde 100’den fazla noktanın hedef alınmasının saldırının boyutunu gözler önüne serdiği vurgulandı. Bazı Batılı medya organları, bu saldırıyı mevcut çatışma sürecinin en büyük hava saldırılarından biri olarak nitelendirdi.

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Lübnan'da aralarında 130 çocuğun da bulunduğu 1700'den fazla kişi şehit oldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23