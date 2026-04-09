Kadın - Aile
Bilimsel araştırmalar ortaya çıkardı! Aman diyelim... Şeker hastaları patates tüketmeli mi?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bilimsel araştırmalar ortaya çıkardı! Aman diyelim... Şeker hastaları patates tüketmeli mi?

Sofralarımızın baştacı olan bu besin için bilimsel araştırmalar artık son noktayı koydu.

Şeker hastaları insülin direncini dengede tutmak durumundadır. Metabolizma üzerinde yük oluşturan nişastalı patates hangi durumlarda sağlık riski oluşturur? İşte detaylar...

Dünya mutfaklarının vazgeçilmezlerinden biri olan patatesle ilgili son bilimsel bulgular, alışılmış düşünceleri sarsacak nitelikte. Araştırmalar, özellikle belirli yaş aralıklarında patates tüketiminin sanılandan daha ciddi sağlık etkileri oluşturabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu besinin yalnızca miktarı değil, tüketildiği zaman ve hazırlanma şekli de büyük önem taşıyor.

Bilimsel çalışmalar, patatesin içerdiği yüksek nişasta oranının ve farklı pişirme yöntemlerinin bazı yaş gruplarında beklenmeyen sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle risk grubunda yer alan bireylerin patates tüketiminde daha bilinçli davranmaları gerektiğini vurguluyor.

Araştırmacılar, patatesin metabolizma üzerindeki etkilerinin yaş ilerledikçe değiştiğini belirtiyor. Özellikle orta yaş ve sonrasında, patatesin kan şekerini hızlı yükseltme özelliği; insülin direnci, diyabet ve benzeri kronik hastalıkların gelişimini tetikleyebiliyor.

Metabolizmanın yavaşladığı bu dönemde yüksek glisemik indeksli gıdalar, vücut üzerinde ekstra yük oluşturuyor.

Patatesin sağlık üzerindeki etkisi sadece kendisiyle sınırlı değil; nasıl pişirildiği de büyük rol oynuyor. Özellikle kızartma gibi yüksek ısıya maruz kalan yöntemlerde oluşan bazı zararlı bileşiklerin kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Daha sağlıklı alternatifler arasında haşlama ve fırınlama öne çıksa da, uzmanlar porsiyon kontrolünün her durumda önemli olduğunu hatırlatıyor.

Patatesi tamamen hayatınızdan çıkarmak yerine, tüketim alışkanlıklarını düzenlemek daha sürdürülebilir bir yaklaşım olarak öneriliyor. Lif açısından zengin sebzeler ve protein kaynaklarıyla birlikte tüketildiğinde, kan şekeri dalgalanmalarının önüne geçilebiliyor.

Ayrıca patatesin pişirildikten sonra soğutularak tüketilmesi, "dirençli nişasta" oluşumunu artırarak sindirim sistemine olan etkisini hafifletebiliyor. Uzmanlar, özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli sağlık kontrollerini aksatmaması ve beslenme düzenlerini bilimsel veriler doğrultusunda gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor.

Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et!
Gündem

Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et!

Meclis’te DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahm..
Gözaltına alınmıştı! MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı hakkında karar
Gündem

Gözaltına alınmıştı! MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı hakkında karar

Gözaltına alınan MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak hakkında karar verildi.

DEM Parti’den termal projeye "istemezük" tepkisi!
Gündem

DEM Parti’den termal projeye “istemezük” tepkisi!

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, Muş'un Varto ilçesinde yürütülen "Muş'un Jeotermal Potansiyelini Belirleme ve Geliştirme" proje..
Saniye Saniye İnsanlık Dersi: Manav tezgahından meyve çalan çocuk
Gündem

Saniye Saniye İnsanlık Dersi: Manav tezgahından meyve çalan çocuk

Sıradan bir gün, sıradan bir manav tezgahı... Ama saniyeler sonra yaşanacaklar, tüm Türkiye'nin kalbini eritecek cinsten. Sosyal medyada hız..
Ömrü Apo’nun dizinin dibinde geçmişti… Yalçın Küçük’e askeri tören! Tepkiler çığ gibi
Gündem

Ömrü Apo’nun dizinin dibinde geçmişti… Yalçın Küçük’e askeri tören! Tepkiler çığ gibi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile defalarca görüşen ve bebek katili hakkında sürekli övgü dolu ifadeler kullanan Yalçın Küçük isimli komünist..
Ateşkesin Gölgesinde Petrol Şoku: Hürmüz’de Belirsizlik Fiyatları Uçurdu
Gündem

Ateşkesin Gölgesinde Petrol Şoku: Hürmüz’de Belirsizlik Fiyatları Uçurdu

Orta Doğu’da sağlanan geçici ateşkesin üzerinden henüz 24 saat geçmeden, bölgedeki kırılgan dengeler petrol piyasalarını yeniden alevlendird..
