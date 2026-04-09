Bilimsel araştırmalar ortaya çıkardı! Aman diyelim... Şeker hastaları patates tüketmeli mi?
Sofralarımızın baştacı olan bu besin için bilimsel araştırmalar artık son noktayı koydu.
Şeker hastaları insülin direncini dengede tutmak durumundadır. Metabolizma üzerinde yük oluşturan nişastalı patates hangi durumlarda sağlık riski oluşturur? İşte detaylar...
Dünya mutfaklarının vazgeçilmezlerinden biri olan patatesle ilgili son bilimsel bulgular, alışılmış düşünceleri sarsacak nitelikte. Araştırmalar, özellikle belirli yaş aralıklarında patates tüketiminin sanılandan daha ciddi sağlık etkileri oluşturabileceğini ortaya koydu.
Uzmanlara göre bu besinin yalnızca miktarı değil, tüketildiği zaman ve hazırlanma şekli de büyük önem taşıyor.
Bilimsel çalışmalar, patatesin içerdiği yüksek nişasta oranının ve farklı pişirme yöntemlerinin bazı yaş gruplarında beklenmeyen sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle risk grubunda yer alan bireylerin patates tüketiminde daha bilinçli davranmaları gerektiğini vurguluyor.
Araştırmacılar, patatesin metabolizma üzerindeki etkilerinin yaş ilerledikçe değiştiğini belirtiyor. Özellikle orta yaş ve sonrasında, patatesin kan şekerini hızlı yükseltme özelliği; insülin direnci, diyabet ve benzeri kronik hastalıkların gelişimini tetikleyebiliyor.
Metabolizmanın yavaşladığı bu dönemde yüksek glisemik indeksli gıdalar, vücut üzerinde ekstra yük oluşturuyor.
Patatesin sağlık üzerindeki etkisi sadece kendisiyle sınırlı değil; nasıl pişirildiği de büyük rol oynuyor. Özellikle kızartma gibi yüksek ısıya maruz kalan yöntemlerde oluşan bazı zararlı bileşiklerin kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Daha sağlıklı alternatifler arasında haşlama ve fırınlama öne çıksa da, uzmanlar porsiyon kontrolünün her durumda önemli olduğunu hatırlatıyor.
Patatesi tamamen hayatınızdan çıkarmak yerine, tüketim alışkanlıklarını düzenlemek daha sürdürülebilir bir yaklaşım olarak öneriliyor. Lif açısından zengin sebzeler ve protein kaynaklarıyla birlikte tüketildiğinde, kan şekeri dalgalanmalarının önüne geçilebiliyor.
Ayrıca patatesin pişirildikten sonra soğutularak tüketilmesi, "dirençli nişasta" oluşumunu artırarak sindirim sistemine olan etkisini hafifletebiliyor. Uzmanlar, özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli sağlık kontrollerini aksatmaması ve beslenme düzenlerini bilimsel veriler doğrultusunda gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23