Ömrü Apo’nun dizinin dibinde geçmişti… Yalçın Küçük’e askeri tören! Tepkiler çığ gibi

Komünist Apo’cu Yalçın Küçük 87 yaşında öldü. Ankara’da ölen Küçük’ün cenazesi askeri törenle defnedildi. Kıbrıs Gazisi olduğu gerekçesiyle Küçük’ün tabutunu onur kıtası taşıdı. Türk bayrağına sarılı tabut, TKP bayrakları altında camiye getirildi.

Cenazede TKP’li komünistler, “O devrimi yapacağız Yalçın Hoca” sloganları attılar.

Yalçın Küçük, geçmişte Abdullah Öcalan'a “Önder Apo” diye hitap etmişti. Öcalan ile Bekaa Vadisi'nde görüşmüş ve bu görüşmeyi kitaplaştırmıştı. PKK'ya yakınlığıyla bilinen isimlerden biriydi.

Küçük, PKK’nın ve özellikle Öcalan’ın, Kürt insanının başında “gül bahçesi açtırdığını” savunmuştu. Öcalan için “Apo kardeşim” diyen Yalçın Küçük, “Ben artık Türklüğümden utanç duyuyorum. Kürtler o kadar yükselecek ki, Türkler yerin dibine girecek!” ifadelerini kullanmıştı.

Askeri tören tepki çekti

PKK yandaşı Yalçın Küçük’ün askeri törenle uğurlanması büyük tepki çekti. Yüz binlerce vatandaş, sosyal medya ve kamuoyunda bu duruma sert çıktı.

Kıbrıs Gazisi unvanı gerekçe gösterilerek Türk bayrağına sarılı tabutun askerler tarafından taşınması, “skandal” olarak nitelendirildi.