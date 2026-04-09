FETÖ'cü eski askerden itiraf! Terör örgütünden "Ben Kemalist'im diyeceksiniz" talimatı

Almanya'ya kaçan firari FETÖ'cü bir eski asker, örgüt içindeki yalanları ve çifte standartları ifşa eden açıklamalarıyla sosyal medyada yeniden gündem oldu. 2025 yılında internet üzerinden bir canlı yayına katılan firari FETÖ’cü, Almanya’ya yerleştiğini ve vatandaşlık aldığını belirterek, yurt dışındaki birçok FETÖ mensubunun “tuzu kuru” olduğunu söyledi. “Örgüt abilerinin” kendilerine yönelik talimatlarını ise şöyle aktardı:

“Abiler ‘bizimle alakan yok, ben Kemalist’im deyip sığınma talebinde bulunacaksın’ dedi.”

Firari asker, yaşadıkları durumu özetlerken, “Hayatımız yalan olmuş” ifadesini kullandı.

Konuşmasında ayrıca örgüt içi ilişkiler, sığınma süreçlerindeki ikiyüzlülük ve kişisel inanç krizine dair detaylara da yer verdi.

Paylaşılan video, kısa sürede binlerce etkileşim aldı ve FETÖ'nün yapısal sorunlarını, üyelerini nasıl kandırdığını ve yurt dışındaki lüks yaşamlarını bir kez daha tartışmaya açtı.

Kullanıcılar, açıklamaları “ibretlik” ve “ikiyüzlülüğün itirafı” olarak değerlendirdi. Bu tür itiraflar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün çöküş sürecinde örgütten kopan veya kaçan bazı üyelerin pişmanlık ve eleştirilerini yansıtırken, bir kısmı da hâlâ örgüt bağlantılarını gizlemeye çalıştığını gösteriyor. Video, FETÖ'nün "din" kisvesi altında nasıl bir yalan düzeni kurduğunu ve üyelerini nasıl mankurtlaştırdığını bir kez daha gözler önüne seriyor.