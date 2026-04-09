  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mustafa Armağan "Allah" Demenin Yasak Olduğu Yılları yazdı! Göklerde Destan, Tarlada Fırsatçılık: Murat Alan’dan "Gıda Terörü" Uyarısı! "Özel Hayat" Değil, Bavul Dolusu Nakit! CHP’li Vekiller "Bavulcu" Savunmasına Soyundu! Galatasaray'da köstebek krizi! Okan Buruk: 'Bizi içeride hangi hain satıyorsa yakalayacağız' BBP Genel Başkanı Destici'den Erdoğan sözleri: 'Bir kez daha aday olması...' Özkan Yalım'dan CHP yönetimine tehdit üstüne tehdit! 'Ben istifa ediyorsam Özgür Özel de...' Ateşkesin Gölgesinde Petrol Şoku: Hürmüz’de Belirsizlik Fiyatları Uçurdu Küresel Haydut ABD'den Küstah Tehdit: "Yalan" Devlet Politikası Oldu! CHP'li isim şaşırttı! 'Türkiye’nin başının belaya sokulmamasından çok memnunum' Macron’dan İsrail’e Sert Tepki: "Lübnan Ateşkes Kapsamına Alınmalı!"
FETÖ'cü eski askerden itiraf! Terör örgütünden "Ben Kemalist'im diyeceksiniz" talimatı
FETÖ'cü eski askerden itiraf! Terör örgütünden "Ben Kemalist'im diyeceksiniz" talimatı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Firari bir eski askerin Almanya’dan yaptığı yayın, FETÖ içindeki yalanı ve çifte standardı bir kez daha ortaya serdi. Örgüt abilerinin sığınma için “Kemalist’im deyin” talimatı verdiğini anlatan eski asker, “Hayatımız yalan olmuş” sözleriyle hem örgüt içi ikiyüzlülüğü hem de yurt dışındaki “tuzu kuru” FETÖ’cülerin düzenini ifşa etti.

Almanya'ya kaçan firari FETÖ'cü bir eski asker, örgüt içindeki yalanları ve çifte standartları ifşa eden açıklamalarıyla sosyal medyada yeniden gündem oldu. 2025 yılında internet üzerinden bir canlı yayına katılan firari FETÖ’cü, Almanya’ya yerleştiğini ve vatandaşlık aldığını belirterek, yurt dışındaki birçok FETÖ mensubunun “tuzu kuru” olduğunu söyledi. “Örgüt abilerinin” kendilerine yönelik talimatlarını ise şöyle aktardı:

Abiler ‘bizimle alakan yok, ben Kemalist’im deyip sığınma talebinde bulunacaksın’ dedi.

Firari asker, yaşadıkları durumu özetlerken, “Hayatımız yalan olmuş” ifadesini kullandı.

 

Konuşmasında ayrıca örgüt içi ilişkiler, sığınma süreçlerindeki ikiyüzlülük ve kişisel inanç krizine dair detaylara da yer verdi.

Paylaşılan video, kısa sürede binlerce etkileşim aldı ve FETÖ'nün yapısal sorunlarını, üyelerini nasıl kandırdığını ve yurt dışındaki lüks yaşamlarını bir kez daha tartışmaya açtı.

Kullanıcılar, açıklamaları “ibretlik” ve “ikiyüzlülüğün itirafı” olarak değerlendirdi. Bu tür itiraflar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün çöküş sürecinde örgütten kopan veya kaçan bazı üyelerin pişmanlık ve eleştirilerini yansıtırken, bir kısmı da hâlâ örgüt bağlantılarını gizlemeye çalıştığını gösteriyor. Video, FETÖ'nün "din" kisvesi altında nasıl bir yalan düzeni kurduğunu ve üyelerini nasıl mankurtlaştırdığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zafer

Kemalistler ile fetöcüler aynı bir dini dideri Atatürk'ü kullanıyor bunlar hepsi din ve bayan düşmanı

Millet

Fetönün insanları getirdiği nokta. O kadın da senin gibi ise, Allah niye yardım etsinki.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23