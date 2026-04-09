CHP’li Bornova Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu: Belediye Başkanı Ömer Eşki kelepçelendi

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonun yankıları sürerken, skandalın Bornova ayağına dair şok detaylar gün yüzüne çıktı. Belediye kadrolarını "hayalet çalışanlarla" doldurup kamu kaynaklarını şahsi çıkarları için kullanan ekibe yönelik operasyonda, CHP'li Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin de aralarında bulunduğu dört isim polis ekiplerince yakalandı.

Yapılan açıklamada, CHP'li Bornova Belediye'sine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Ömer Ekşi'nin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Bornova Belediyesi’nde A.A'nın “bankamatik memuru olarak çalıştırıldığına ilişkin” İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma* kapsamında;

Şüpheli A.A.’nın 22.09.2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydı bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığı tespit edilmiştir.

SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda;

Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi

Bornova Belediyesinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A,

Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K,

Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür V. İ.A,'in

SGK Uzmanlık Raporunda sorumluluğu bulundukları tespit edilmiş olup; "Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alınmıştır.

CHP'Lİ BELEDİYEDE HAYALET ÇALIŞANI SKANDALI

Soruşturmanın odağında, belediyede çalışmadığı halde SGK kaydı bulunan ve düzenli maaş alan A.A. isimli şahsın olduğu öğrenildi. Hazırlanan uzmanlık raporu, bu şahsın Eylül 2025 tarihinden itibaren belediye kadrosunda gösterildiğini ancak fiilen hiçbir görev yapmadığını kanıtladı. Kamu kaynaklarını sülale devrine çeviren bu sistemde, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarının işlendiği savcılık tutanaklarına geçti.

Ömer Eşki’nin daha önce yaptığı ‘kamu zararını şahsen karşılayacağım’ şeklindeki itiraf gibi açıklamalar, yargı önünde kendisini kurtarmaya yetmedi. Uşak Belediye Başkanı ile olan şaibeli referans trafiği, Bornova Belediyesi’nin bir siyasi finansman aracı olarak kullanıldığı iddialarını güçlendirdi. Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da aynı gün gözaltına alınması, CHP’li yerel yönetimlerdeki usulsüzlük sarmalının boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.