Ülkeyi korku sardı: ABD'yi tsunami vuracak

Atlantik Okyanusu’nda meydana gelen bir dizi deprem, ABD’de özellikle kıyı şehirlerinde tsunami olabileceği söylemlerini artırdı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Nisan ayının başından bu yana Porto Riko’nun kuzeyinde, Virgin Adaları yakınlarındaki Porto Riko Çukuru bölgesinde en az 50 deprem kaydedildi. Ayrıca 31 Mart’ta 5.0 büyüklüğünde bir deprem de meydana geldi.

Gözlem merkezleri, depremlerin büyüklüğünün 1.6 ile 4.3 arasında değiştiğini, çoğunun ise 3.0–3.4 aralığında olduğunu bildirdi.

Kuzey Amerika ve Karayip levhalarının sınırında, Porto Riko’nun yaklaşık 120 kilometre kuzeyinde yer alan ve 800 kilometreden uzun bir alanı kapsayan Porto Riko Çukuru’nun en derin noktası olan “Milwaukee Deep”, deniz seviyesinin 8600 metreden fazla altında bulunuyor.

Bilim insanları, ABD’nin Atlantik kıyıları boyunca tsunami riskini değerlendirmek için yüzlerce deprem senaryosu üzerinde çalışmalar yürüttü. Bilgisayar modellerine göre, çukurda meydana gelebilecek 8.6 ile 8.9 büyüklüğündeki çok güçlü depremler, Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach bölgesinde 3 ila 5 metre (11–16 feet) yüksekliğinde tsunami dalgalarına yol açabilir.

Uzmanlar, bölgede birbirinden ayrı iki sismik aktivite grubunun oluştuğunu ve bu olağandışı durumun dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Fox News meteoroloğu Zach Fradella, sosyal medya paylaşımında “Geçen hafta 100’den fazla deprem oldu. Bu bölgede tsunami ihtimali olduğunu biliyor muydunuz? Nadir olsa da Porto Riko veya Virgin Adaları’na seyahat planlayanlar bunu göz önünde bulundurmalı” ifadelerini kullandı.

Bölge sakinleri ise Porto Riko kıyılarında dalga yüksekliğinde artış gözlemlediklerini bildirdi.

Miami Üniversitesi Rosenstiel Deniz ve Atmosfer Bilimleri Okulu’ndan deniz jeolojisi profesörü Gaocheng Lin, Porto Riko’nun dört farklı sismik bölgenin kesişiminde yer aldığını belirterek, bu karmaşık tektonik yapının adayı deprem açısından oldukça aktif hale getirdiğini söyledi.

Porto Riko’da kaydedilen en yıkıcı deprem ise 1918 yılında meydana gelmişti. 7.3 büyüklüğündeki bu depremin ardından oluşan tsunami 116 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.