İsrail: Hizbullah lideri Naim Kasım'ın yeğeni öldürüldü

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada önce Lübnan Hizbullahı'nın lideri Naim Kasım'ın öldürüldüğü belirtidi. Kısa süre sonra yapılan yeni bir açıklamada ise Kasım’ın değil ancak yeğeni ve danışmanı Ali Yusuf Harshi'nin Beyrut'a gece saatlerinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.

Hizbullah henüz İsrail'in iddiaları konusunda açıklama yapmadı.

Yapılan açıklamada "Harshi, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın çok yakın kişisel danışmanıydı ve hem ofisinin hem de güvenliğinin sağlanmasında merkezi bir rol oynuyordu" ifadelerine yer verildi.

Naim Kasım, yaklaşık 32 yıl boyunca Hizbullah'ın liderliğini yapan Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül 2024'te İsrail'in suikastı sonucu hayatını kaybetmesinden bir ay sonra başa geçmişti.

ATEŞKESE RAĞMEN VURMAYA DEVAM ETTİ

Hizbullah, ABD-İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşa Hizbullah, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e saldırarak dahil olmuştu.

ABD ve İran arasında iki haftalık geçici ateşkes sağlanmış olsa da İsrail, Lübnan'a saldırılarını durdurmayarak 254 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan saldırılar düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunurken, İranlı yetkililer Lübnan'a yönelik saldırıların durmaması halinde kendilerinin de İsrail'e karşı harekete geçeceğini söyledi.

İsrail ise Lübnan'a yönelik saldırıların "İsrail'in kuzeyinin güvence altına alınana kadar" devam edeceğini belirtiyor.

Ayrıntılar geliyor...