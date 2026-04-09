Akit yazdı, CHP il başkanı tutuklandı! Kaymak boğazında kaldı

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Erkol'un gözaltı işleminin ardından İzmir'e götürüleceği öğrenildi. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile oğlu Fırat Erkol, İzmir’de yoksul insanlar için yapılan çok ayıda daireyi rezerve ettikleri ve üzerine kar payı koyarak emlakçılar aracılığıyla satmıştı. Adeta “emlakçı” gibi hareket eden baba-oğul Erkollar’ın kooperatifin payını ödedikten sonra, devirden kalan farkı ceplerine atmıştı.

Gazetemizin belgeli yayınları yine neticesini verdi. Akit’in 4 Ocak’ta “Ankara’dan gelmişler kaymağı yemişler” manşetiyle gündeme getirdiği ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile oğlu Fırat Erkol’un, siyasi nüfuzlarını kullanarak başkentten 574 km uzaklıktaki İzmir’de büyük bir kooperatif vurgununa imza attığı deşifre eden haberinin ardından bugün gözaltılar yaşandı.

ANKARA’DAN GELİP RANTA KONDULAR

Akit’in ele geçirdiği belgelere göre, CHP’nin Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve oğlu Fırat Erkol’un, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği Uzundere SS İş Alemi Konut Yaşam Kooperatifi ile SS İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi’ne kayıtlı tam 18 daire ve bir villayı, fahiş komisyonlar karşılığında üçüncü kişilere sattıkları ortaya çıktı.

“TOKİ’ye rakip olacak proje” diye köpürtülen projede 4 daire ve bir villayı kendi adına rezerve ettiren CHP’nin Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un peşi sıra hisseleri devrettiği belirtildi.

İşte CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erol’un tutuklanmasına sebep olan o ballı devirler:,

* IK9D42 üyelik numarasıyla 16.11.2022 tarihinde Uzundere SS İş Alemi Konut Yaşam Kooperatifi’nden rezerve ettiği hisseyi 19.01.2024 tarihinde Ö.Ç. Kantaroğlu’na devretmiş.

* AK10D41 üyelik numarasıyla 17.04.2023 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 29.02.2024 tarihinde U.C. Ok’a devretmiş.

* EK9D36 üyelik numarasıyla 13.01.2024 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 07.03.2024 tarihinde A. F. Erkan’a devretmiş.

* CHP’li Başkan Ümit Erkol 12.01.2023’te rezerve ettiği hisseyi HK2D13 nolu üyelikten istifa etmiş.

* Erkol, SS İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi’nden rezerve ettiği 4 Nolu Bağımsız Villayı ise 29.12.2022 tarihinde oğlu Fırat Erkol’a devretmiş.

BABASININ OĞLU VOLEYİ VURDU

Ares İzmir Yapı A.Ş. isimli şirketin sahibi olan ve Burano ve Murano City projesinin yanı sıra yarım bırakılan New Town projesinin de inşaat işini üstlenerek 5 ayda toplam 190 milyon TL avans aldığı haberlere yansıyan Fırat Erkol ise komisyonda babası CHP’nin Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’u katlamış

İşte “boynuz kulağı geçer” dedirten o devirler:

* IK9D41 üyelik numarasıyla 20.10.2022 tarihinde Uzundere SS İş Alemi Konut Yaşam Kooperatifi’nden rezerve ettiği hisseyi 21.12.2023 tarihinde C. Budak isimli şahsa devretmiş.

* A51K4D22 üyelik numarasıyla 20.10.2022 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 09.06.2023 tarihinde H. Kalfa isimli şahsa devretmiş.

* HK2D13 üyelik numarasıyla 12.01.2023 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 17.11. 2023 tarihinde E.G. Kahvesi isimli şahsa devretmiş.

* IK2D14üyelik numarasıyla 12.01.2023 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 18.10.2023 tarihinde S. Sarp isimli şahsa devretmiş.

* IK1D10 üyelik numarasıyla 12.01.2023 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 19.04.2023 tarihinde H. M. Numanoğlu isimli şahsa devretmiş.

* IK1D9 üyelik numarasıyla 12.01.2023 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 12.04.2023 tarihinde N. K. Kaynar isimli şahsa devretmiş.

* A51K2D10üyelik numarasıyla 17.04.2023 tarihinde Uzundere SS İş Alemi Konut Yaşam Kooperatifi’nden rezerve ettiği hisseyi 17.08.2023 tarihinde F. Işık isimli şahsa devretmiş.

* EK2D9 üyelik numarasıyla 20.06.2023 tarihinde Uzundere SS İş Alemi Konut Yaşam Kooperatifi’nden rezerve ettiği hisseyi 19.09.2023 tarihinde F. Yılmaz isimli şahsa devretmiş.

* A51K4D20üyelik numarasıyla 20.06.2023 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 12.09.2023 tarihinde A. Aydın isimli şahsa devretmiş.

* FK9D59 üyelik numarasıyla 04.01.2024 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 04.04.2024 tarihinde E. Çetin isimli şahsa devretmiş.

* AK6D28üyelik numarasıyla 04.01.2024 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 29.03.2024 tarihinde E. Yorulmaz isimli şahsa devretmiş.

* JK4D22 üyelik numarasıyla 04.01.2024 tarihinde rezerve ettiği hisseyi 08.03.2024 tarihinde T. G. Kahraman isimli şahsa devretmiş.

* BK1D5 ve BK1D6 üyelik numarasıyla 12.01.2023 tarihinde rezerve ettiği iki hisseyi ise 11.04.2023 tarihinde Y. N. Fişek isimli şahsa devretmiş.

HİSSELER SATILDI MİLYONLAR CEPTE KALDI

Gazetemize gelen bilgilere göre, CHP parti yönetiminin göz yumduğu skandala, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği kentsel dönüşüm dairelerini üçüncü kişilere devreden CHP’nin uyanık Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un 1,7 milyon TL, oğlu Fırat Erkol’un ise yaklaşık 4,7 milyon TL maddi menfaat sağladığı iddia edildi.