Yunanistan'dan Lozan'ı ihlal eden alçaklık! Türkiye jet hızında harekete geçti

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik müftü dayatmasına ve artan baskıcı politikalarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

YUNANİSTAN LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI İLE TEMİNAT ALTINA ALINAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ İHLAL EDİYOR

Yunanistan'ın Lozan Barış Antlaşması ile teminat altına alınan hak ve özgürlükleri ihlal ettiğini belirten Bakanlık, "Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığının seçtiği müftüleri tanımayarak, azınlığın hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı ısrarla sürdürmektedir." dedi.

'SÖZ KONUSU UYGULAMALARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Tayinli müftü belirleme sürecinin genişletilmek istendiğine dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı, "Geçtiğimiz aylarda Dimetoka'da, Batı Trakya Türk Azınlığının temsilcileriyle ve kurumlarıyla istişare edilmeden, seçim kisvesi altında dayatılan tayinli müftü belirleme süreci, şimdi Rodop ve İskeçe illerinde de uygulanmaya çalışılmaktadır. Söz konusu uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamasında uluslararası topluma da çağrıda bulunan Bakanlık, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, Yunanistan'ın, ülkesindeki resmi bir azınlığın seçilmiş dini liderlerini tanımadığını bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz."

YANLIŞ YOLDAN GERİ DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Atina yönetiminin soydaşlara yönelik baskıcı uygulamalarını sonlandırmasının ikili ilişkileri de olumlu etkileyeceğini anlatan Bakanlık yetkilileri çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Yunan makamlarını Batı Trakya Türk Azınlığı konusunda ısrarla yürümekte oldukları yanlış yoldan geri dönmeye çağırıyoruz." dedi.

Türkiye'nin süreci kararlılıkla izleyeceğinin altını çizen Dışişleri Bakanlığı, konuya "Türkiye, ahdi yükümlülüklerini de gözeterek, Yunanistan'daki Batı Trakya Türk Azınlığının haklarının korunmasını yakından takip etmeyi sürdürecektir." sözleriyle işaret etti.

Kaynak: Haber7