  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk polisine dil uzatan haysiyetsizlere operasyon! Hevesleri kursaklarında kaldı: Klavye delikanlısı 8 müptezel enselendi! İsrail'den alçak saldırı! Onlarca kişi vefat etti Milyonlarca insan etkilenecek! İstanbul’un 20 ilçesinde elektrik kesilecek ‘Erkan Tan ile konuşalım’ bu akşam Akit TV’de Avukatsız kalmışlardı! Leyla’nın ailesine Bakanlık sahip çıktı Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tıbbi malzeme ve cihaz yüklü tırlarımız İran'a doğru yola çıktı ABD’den peş peşe İran açıklamaları: Dakikalar içinde yok ederdik ama başkan İran'a acıdı İran, İsrail ve ABD'yi vurdu Trump'tan ateşkes sonrası ilk açıklama! Yüzde 50 vergi koydu Dünyanın beklediği haber Pakistan'dan geldi! İran’ın kararını resmen açıkladılar!
Gündem Yunanistan'dan Lozan'ı ihlal eden alçaklık! Türkiye jet hızında harekete geçti
Yunanistan'dan Lozan'ı ihlal eden alçaklık! Türkiye jet hızında harekete geçti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yunanistan'dan Lozan'ı ihlal eden alçaklık! Türkiye jet hızında harekete geçti

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in gazına gelen Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının seçtiği müftüleri tanımamasına sert tepki gösterdi. Atina yönetimini azınlık hakları konusunda yürüdüğü yanlış yoldan dönme konusunda uyaran Bakanlık, uluslararası topluma da çağrıda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik müftü dayatmasına ve artan baskıcı politikalarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

YUNANİSTAN LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI İLE TEMİNAT ALTINA ALINAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ İHLAL EDİYOR

Yunanistan'ın Lozan Barış Antlaşması ile teminat altına alınan hak ve özgürlükleri ihlal ettiğini belirten Bakanlık, "Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığının seçtiği müftüleri tanımayarak, azınlığın hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı ısrarla sürdürmektedir." dedi.

 

'SÖZ KONUSU UYGULAMALARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Tayinli müftü belirleme sürecinin genişletilmek istendiğine dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı, "Geçtiğimiz aylarda Dimetoka'da, Batı Trakya Türk Azınlığının temsilcileriyle ve kurumlarıyla istişare edilmeden, seçim kisvesi altında dayatılan tayinli müftü belirleme süreci, şimdi Rodop ve İskeçe illerinde de uygulanmaya çalışılmaktadır. Söz konusu uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamasında uluslararası topluma da çağrıda bulunan Bakanlık, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, Yunanistan'ın, ülkesindeki resmi bir azınlığın seçilmiş dini liderlerini tanımadığını bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz."

 

YANLIŞ YOLDAN GERİ DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Atina yönetiminin soydaşlara yönelik baskıcı uygulamalarını sonlandırmasının ikili ilişkileri de olumlu etkileyeceğini anlatan Bakanlık yetkilileri çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Yunan makamlarını Batı Trakya Türk Azınlığı konusunda ısrarla yürümekte oldukları yanlış yoldan geri dönmeye çağırıyoruz." dedi.

Türkiye'nin süreci kararlılıkla izleyeceğinin altını çizen Dışişleri Bakanlığı, konuya "Türkiye, ahdi yükümlülüklerini de gözeterek, Yunanistan'daki Batı Trakya Türk Azınlığının haklarının korunmasını yakından takip etmeyi sürdürecektir." sözleriyle işaret etti.

Kaynak: Haber7

Ekonomi

Rüzgar enerjisinde Türkiye rallisi! Artık biz kaçacağız onlar kovalayacak!

Gündem

Türkiye'yi ateşten koruyan hükümete iftira seansı: Etraf yanarken Dervişoğlu saçını tarıyor

Gündem

Türkiye'den dev operasyon

Dünya

Filistinli Tutuklular İçin Adım: Türkiye ve BM'ye Başvuru Yapıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Çılgın

Elimizdeki baş papaza niye bukadar taviz cemaati olmayanlara ajan okulu sözü veriliyor lozandaki hükmü ahime ve anlaşmayı imzalayan İngiliz Fransız niye ihtar çekilmiyor lozani tanimiyoruz derlerse bizde ona göre önümüze bakarız

Hamdi

KISASA KISAS UYGULAYIN BUKADAR TAVİZ FAZLA TAVİZ VERDİKCE DAHA FAZLA İSTEYEN YUNANA ANLADIGI DİLLE KONUŞUN DİŞ İŞLERİ HÜKÜMET
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23