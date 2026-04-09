Ecdat mirasımız İBB’nin zulmünden kurtarılmalı

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Tarihi eserler, karanlık ellerden bir bir kurtarılıyor. CHP’li İBB’nin sorumluluğunda iken tinerci, kokainman, ayyaş, sapkın mekânı hâline gelen Gezi Parkı’nın ve meyhaneye dönüştürülmeye çalışılan Galata Kulesi’nin ardından çıplak heykel skandalına sahne olan Yerebatan Sarnıcı’nın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesi takdirle karşılandı. Gözler de LGBT propagandası yapılan Feshane’ye ve içki satışı yapılmaya kakışılan Müze Gazhane’ye çevrildi. Kamuoyunda bu iki güzide mekânın İBB’den alınması talebi güçlendi.

Tarihi yerleri koruma adına atılan adımlar hırsızlık, yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’nu ise fena kızdırdı. Yerebatan Sarnıcı’nın Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bünyesine geçmesinin akabinde İmamoğlu, “Mülkümüze çöküldü” yaygarası kopardı. CHP’liler de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün devraldığı İzmir Meslek Fabrikası’nı kuşattılar. Emniyet güçleriyle karşı karşıya geldiler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da tahrik kokan açıklamalar yaptı. İzmir Meslek Fabrikası’nın önünde ara ara arbede çıkadursun İmamoğlu’nun Yerebatan Sarnıcı’ndan polemik üretme girişimi bardağı taşıran damla oldu.

Olan bitenleri yakından takip eden toplumdan “Ülkenin tarihi ve kültürel mirasını CHP’ye bilhassa İmamoğlu’nun İBB’sine karşı korumak mecburiyet” sesi yükseldi.

Sanat tarihçileri de milletin ortak miraslarını CHP’nin eline bırakmamak gerektiğini vurguladılar. Gezi Parkı ve Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı gibi Feshane’yi de İBB’nin elinden almak gerektiğini dile getirdiler.

“CHP’NİN SİCİLİ ÇOK KÖTÜ”

Akit’e konuşan Sanat Tarihçisi-Yazar Dr. Murat Özer şunları söyledi:

“CHP’li belediyelerden bilhassa İBB’den tarihi mülkleri korumak gerek. Bu mülkler ihmal edilemez. Bu mülkler restore edilmeli. O nedenle Vakıflar Genel Müdürlüğü devrede. Vakıflar Genel Müdürlüğü, büyük restorasyon projeleri yürüttü. Bunlar maliyetli idi. Ne yazık ki İBB, fon temin etmesine rağmen tarihi yapılarla alâkalı restorasyon programı uygulamadı. Var olan çalışmaları yarım bıraktı hatta daha kötü duruma getirdi. Kara surları, ortada duruyor. İnanın, surlar için çivi dahi çakılmadı. Yedikule’den Edirnekapı’ya kadar devam eden bölümün hâli berbat. Yerebatan Sarnıcı için de bir şey yapılmadı. Rüşvetten, irtikâptan yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çıkıp da Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescillenen bu mekâna çöküldüğünü iddia etmesi çok komik. Yani yolsuzlukla anılan İmamoğlu ve ekibine Yerebatan Sarnıcı gibi güzide mekânların emanet edilemeyeceği açık. İmamoğlu ve ekibinin bu mekânlara hizmet etmeyeceği açıktır. Esasında Yerebatan Sarnıcı gibi nadide eserler vakıf malıdır. Bu eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün elinde olması kaçınılmazdır. Temel olan tarihi yerlerden gelir elde etmek değildir, buralara hizmet etmektir. Karşımızda güzel örnekler var. Fatih Belediyesi, Yedikule Kalesi’ni restore etmiş ve kıymetli bir yere dönüştürmüştür. İBB dahil CHP’li belediyeler ise önemli mülkleri kaderlerine terk etmektedir. Bunları umursamamaktadırlar. Zaten bu anlamda CHP’nin sicili de iyi değildir. 1928’den itibaren 5 bine yakın vakıf mülkünün müsadere edilip satıldığı malumdur. Bu CHP’ye ve belediyelerine ne Osmanlı ne Bizans eseri verilir. O nedenle Vakıflar Genel Müdürlüğü, gayet yerinde bir karar almıştır. Bu karar, çok olumludur.

Ecdat yadigârları CHP ve belediyelerinden kurtarılmalı. Hatırlanacağı gibi Galata Kulesi, kötü amaçla kullanılıyordu. Orası, İBB’nin elinde iken meyhane idi. Kimliğinden kopuk idi. Ancak vakıflar Genel Müdürlüğü, orayı devralınca bambaşka bir tablo belirdi. Feshane’nin 2019’dan bu yana amacı dışında kullanıldığı hakikat. Orada ‘LGBT propagandası yapıldığı’ haberi aklımızda. Orası, çok kıymetli bir yer. İlk sanayileşme hamlesi orada oldu. Sendikal mücadele orada başladı. Hülâsa Feshane, sanayi müzesi olabilirdi. Ancak orası LGBT propagandasına sahne oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün oraya da el atması şart oldu. İBB’ye bağlı köşkler de öyle. İnanın, köşklerin tamamı tahrip oldu. Malta Köşkü, Sarı Köşk harap vaziyette. O köşkleri de korumakta yarar var.”