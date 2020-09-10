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Aktüel Zimbabve’den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor
Aktüel

Zimbabve’den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:49:33 -
Zimbabve’den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor

ANKARA (AA) - Zimbabve’den her ay 100 milyon dolar (yaklaşık 747 milyon Türk lirası) değerinde altının yurt dışına kaçırıldığı bildirildi.

İçişleri ve Kültür Bakanı Kazembe Raymond Kazembe yaptığı açıklamada, ülkede diğer değerli taşların yanı sıra altın kaçakçılığının endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.

Kazembe, yasa dışı şekilde yurt dışına kaçırılan altın miktarının Zimbabve'yi her ay 100 milyon ABD dolar zarara uğrattığını ifade etti.

Ülkenin ana döviz kaynağının altın olduğunu hatırlatan Kazembe, tüm sınır karakolları ve havaalanlarına yasa dışı faaliyetleri tespit edebilecek gelişmiş bir güvenlik sistemi kurmayı planladıklarını kaydetti.

Zimbabve'de 2007'den bu yana yasa dışı faaliyet gösteren madencilere karşı başlatılan "Chikorokoza Ngachipere" operasyonunda, bugüne kadar 2 bin 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

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