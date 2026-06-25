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Spor Galatasaray’da 3 ayrılık birden
Spor

Galatasaray’da 3 ayrılık birden

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Galatasaray’da 3 ayrılık birden

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Fabian White Jr., Freddie Gillespie ve John Meeks ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, kadro yapılanması kapsamında üç yabancı oyuncusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip, ABD'li basketbolcular; Fabian White Jr., Freddie Gillespie ve John Meeks ile vedalaştığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu başına takımımıza katılan sarı-kırmızılı formamız için mücadele eden oyuncularımız Fabian White Jr., Freddie Gillespie ve John Meeks'e verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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