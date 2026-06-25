Galatasaray’da 3 ayrılık birden
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Fabian White Jr., Freddie Gillespie ve John Meeks ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, kadro yapılanması kapsamında üç yabancı oyuncusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekip, ABD'li basketbolcular; Fabian White Jr., Freddie Gillespie ve John Meeks ile vedalaştığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu başına takımımıza katılan sarı-kırmızılı formamız için mücadele eden oyuncularımız Fabian White Jr., Freddie Gillespie ve John Meeks'e verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.