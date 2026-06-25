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Biri mezara biri kodese! Yine alkol yine vahşet

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Biri mezara biri kodese! Yine alkol yine vahşet

Toplumsal ahlakı ve aile yapısını dinamitleyen alkol illeti, Zonguldak'ta çok eski iki yakın arkadaşı karşı karşıya getirerek korkunç bir cinayetle sonuçlanan bir vahşete daha zemin hazırladı.

#1
Foto - Biri mezara biri kodese! Yine alkol yine vahşet

ZONGULDAK'ta Arslan Arslanbaki (40), birlikte alkol aldıkları sırada yakın arkadaşı Gökhan B. (43) tarafından koltuk altından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Arslanbaki hayatını kaybetti, Gökhan B. ise gözaltına alındı.

#2
Foto - Biri mezara biri kodese! Yine alkol yine vahşet

Olay, gece saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Arslan Arslanbaki, arkadaşı Gökhan B. birlikte alkol aldıkları sırada aralarında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken; Gökhan B., Arslan Arslanbaki’yi koltuk altından bıçakla yaraladı.

#3
Foto - Biri mezara biri kodese! Yine alkol yine vahşet

Gökhan B. olay yerinden kaçarken, Arslanbaki kanlar içinde kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi’ne gitti. Tedaviye alınan Arslanbaki, müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, bıçakla birlikte şüpheli Gökhan B.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Gökhan B., olayın ‘kazara’ olduğunu öne sürdü. Öte yandan Gökhan B. ile Arslan Arslanbaki’nin çok eski ve yakın arkadaş oldukları öğrenildi.

#4
Foto - Biri mezara biri kodese! Yine alkol yine vahşet

ADLİYEYE GETİRİLDİ Zonguldak'ta yakın arkadaşı Arslan Arslanbaki'yi (40) bıçaklayarak öldüren Gökhan B., işlemleri sonrası adliyeye getirildi. Gökhan B. ile Arslanbaki'nin restoranda alkol aldıktan sonra tartıştıkları, tartışmanın 'hesap ödetme' nedeniyle çıktığı, ardından Gökhan B.'nin, arkadaşını bıçakladığı belirtildi. (DHA)

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