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Gündem İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan ‘Aşure Günü’ mesajı
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan ‘Aşure Günü’ mesajı

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan ‘Aşure Günü’ mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Aşure Günü’nün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileğinde bulundu.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Paylaşmanın berekete, dayanışmanın kardeşliğe dönüştüğü müstesna zamanlardan biri olan Aşure Günü; birlik, beraberlik ve muhabbet ikliminin en güzel tezahürlerinden biridir. Aşure Günü’nün ülkemiz, aziz milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hazreti Hüseyin Efendimizi ve yol arkadaşlarını şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum" dedi.

Aşure Günü ne zaman?
Aşure Günü ne zaman?

İSLAM

Aşure Günü ne zaman?

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Yapılacak ibadetler ve oruç Aşure Gününün önemi ve Faziletleri

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