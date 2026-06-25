KKTC Cumhurbaşkanı’ndan BM ve Rumlara net cevap: Türkiye’nin ‘evet' demediği hiçbir fikir hayata geçemez!

Rum basının pazar günü ortaya attığı "Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs sorununda Avrupa Birliği içerisinde yer alan ve geçmişte müzakere edilen federasyon modellerine göre daha gevşek bir yapıyı öngören yeni bir çözüm planı hazırlığında" iddiasına cevap geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce garantör ülke Türkiye'nin ‘evet' demeyeceği herhangi bir fikrin hayata geçmeyeceğinden kimse kuşku duymasın? Çözüm isteyen taraf olarak bizlerin çözümü imkansız kılacak, bizi yeniden sonu gelmeyen müzakerelere hapsedecek, halkımızın eşitliğinden, güvenliğinden, bu adadaki haklarından taviz vermemiz sonucunu doğuracak ya da nihayetinde bizi başa döndürecek bir yola girmeyeceğimizden, daha önce ortaya koyduğumuz metodoloji ve ilkelerden sapmayacağımızdan kuşku duyanlar mı var" diye konuştu.

HEPSİ NAFİLE

Erhürman, "Yoksa, aslında 'fırsat bu fırsat belki bunları üç senedir aralıksız anlattıkları metodoloji ve ilkelerden saptırırız' diye heveslenenler mi söz konusu? Kuşkuya da, hevese de yer yok. Hepsi nafile. Ortada gizli saklı bir şey yok. Açıklama üzerine açıklama yapanların önemli bir kısmı da aslında gerçeği biliyor. Öğrenmek isteyenlere, ziyarete gelip soru soranlara da anlatıyoruz bu arada. Eğer amaç ‘Kıbrıs Türk tarafını asılsız iddialarla tahrik edelim, onlar süreci havaya uçursunlar, biz de dünyaya aslında çözüm istemeyen Kıbrıslı Türklerdir mesajı verelim' ise bu oyunlara gelmeyeceğiz. Yapılan tartışmalardan hiç rahatsız değiliz. Kimin ne yapmaya çalıştığını, kimin iyi niyetle katkı koymaya çalışırken, kimin başka hesaplar içinde olduğunu anlayacak kadar aklımız, deneyimimiz, bilgimiz var. B sürece nerede ve nasıl başlandıysa oradan ve aynı şekilde devam edeceğiz. Ne oyuna ne de gaza geleceğiz. Halkımız müsterih olsun" dedi.

RUM BASININ İDDİASI

Rum basınında yer alan haberde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holgun Cuellar'ın temaslarında gündeme gelen çözüm modelinin geçmiş yıllarda görüşülen "ağır federasyon" anlayışına dönüşü öngörmediği iddia edilmişti. Görüşülen modelin Rum tarafının iki toplumlu iki kesimli federasyon tezini ve Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ile eşit uluslararası statü taleplerini aynı çatı altında buluşturmayı amaçlayan bir "gevşek federasyon" yaklaşımı olduğu ileri sürülmüştü. Haberde, bu modelin Kıbrıslı Rumlar tarafından federasyon, Kıbrıslı Türkler tarafından ise konfederasyon olarak nitelendirilebilecek bir yapı içerdiği belirtilmişti. Ayrıca temasların merkezinde geçmişte de gündeme gelen "toprak karşılığı tanınma ve siyasi eşitlik" unsurunun bulunduğu öne sürülmüştü. Bu çerçevede Crans Montana sürecinde gündeme gelen haritalara benzer şekilde Maraş, Güzelyurt ve Mesarya bölgelerinin de çeşitli senaryolarda yer aldığı ileri sürülürken, bunun karşılığında Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğinin sadece sözlü değil, devlet mekanizması içerisinde işlevsel şekilde tanınmasının hedeflendiği belirtilmişti.

İKİ KURUCU DEVLETÇİK MODELİ

Haberde görüşülen modelin iki kurucu devletçik arasında gevşek bağlarla şekillenen bir devlet yapısı öngördüğü ileri sürülmüştü. Geçmişte tartışılan ve yaklaşık 120 ortak yetki içeren federal yapıların aksine ortak yetkilerin ciddi ölçüde azaltılmasının hedeflendiği belirtilmiş, günlük yönetimin büyük bölümünün kurucu devletçiklere bırakılmasının planlandığı ifade edilmişti. Merkezi yapının ise yalnızca yeni devletin uluslararası alanda ve Avrupa Birliği içerisinde işlevsel şekilde temsil edilmesini sağlayacak yetkilerle sınırlandırılmasının öngörüldüğü aktarılmıştı. Haberde sistem içerisinde iki kurucu devletçik, iki ayrı meclis ve federal konular için daha çok gözetim görevi üstlenecek bir yapının değerlendirildiği ileri sürülmüştü. Seçilmiş federal bir meclis yerine Avrupa Konseyi modelini andıran ve Kıbrıslı Rum ile Kıbrıslı Türk milletvekillerinden oluşacak bir yapının öngörüldüğü iddia edilmişti. Bu yapının yalnızca iki kurucu devletçiğin tek başına karar veremeyeceği ortak konularla ilgileneceği, böylece Rum tarafının veto kaynaklı işlevsizlik endişeleri ile Türk tarafının nüfus çoğunluğundan doğabilecek kaygılarının giderilmesinin amaçlandığı savunulmuştu. Bu çerçevede başkanlığın Rum tarafının lehine olacak şekilde 2'ye 1 veya 3'e 1 oranında dönüşümlü yürütülmesinin değerlendirildiği, söz konusu formülün klasik dönüşümlü başkanlık sisteminden daha esnek bir siyasi eşitlik anlayışı sunmayı amaçladığı belirtilmişti. Kıbrıs Türk tarafının ise siyasi eşitliğin temel unsurlarından biri olarak Bakanlar Kurulu kararlarında en az bir Kıbrıslı Türk üyenin olumlu oyunun bulunmasını gerekli gördüğü ileri sürülmüştü.