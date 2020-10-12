Zimbabve, yolsuzlukla suçlanan eski bakanının iadesini talep etti
Yerel Yönetim, Bayındırlık ve Ulusal İskân Bakanlığı ile Gençlik, Kalkınma ve Güçlendirme Bakanlığı yapan Kasukuwere, 4 farklı yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak
İSTANBUL (AA) - Afrika ülkelerinden Zimbabve, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşayan ve yolsuzlukla suçlanan eski bakanlardan Saviour Kasukuwere'nin iadesini istedi.
Ülke basınında çıkan haberlere göre, Kasukuwere, 4 farklı yolsuzluk suçlamasıyla yargılanacak.
Kasukuwere, Yerel Yönetim, Bayındırlık ve Ulusal İskân Bakanlığı döneminde Harare ve Masvingo bölgelerindeki bazı arazileri Zimbabve'nin eski devlet başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe üzerine geçirmekle suçlanıyor.
Kasukuwere'nin, Gençlik, Kalkınma ve Güçlendirme Bakanlığı döneminde Brainworks Capital adlı şirkete usulsüz iş verdiği iddia ediliyor.
Zimbabve Ulusal Kovuşturma Kurumu aracılığıyla iade talebi yapılan Kasukuwere hakkında iddianamenin hazırlandığı ve iade edildiğinde yargılamanın başlayacağı kaydedildi.
Zimbabve hükümeti, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ayrıca eski Dışişleri Bakanlarından Walter Mzembi'in iadesini Güney Afrika Cumhuriyeti'nden, eski Yüksek Öğrenim Bakanlarından Jonathan Moyo'nun iadesini de Kenya'dan talep etmişti.