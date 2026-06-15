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Gündem 25 yeni il kurulacak mı? DMM'den jet hızında açıklama
Gündem

25 yeni il kurulacak mı? DMM'den jet hızında açıklama

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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25 yeni il kurulacak mı? DMM'den jet hızında açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "25 yeni il kurulacağı" iddiasını yalanladı. Yapılan açılamada "Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "25 yeni il kurulacağı" yönündeki iddiayı yalanladı.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından, bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "25 yeni il kurulacağı" yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.

 

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur."

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