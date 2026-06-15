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Aktüel 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi! LGS sonrası balkondan atladı
Aktüel

13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi! LGS sonrası balkondan atladı

Yeniakit Publisher
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13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi! LGS sonrası balkondan atladı

Diyarbakır’ın Kayapınar'da acı bir olay yaşandı. Cumartesi günü LGS'ye giren ve sınavın kötü geçtiğini düşünen Y.Ç kendini balkondan aşağıya attı.

Diyarbakır'da kahreden bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde bir sitedeki ikamet eden 13 yaşındaki Y.Ç., evlerinin balkonundan aşağı atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

Yapılan kontrolde kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Y.Ç.'nin hafta sonu girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının kötü geçmesi nedeniyle bunalıma girdiğinin üzerinde durulurken, polisin olayla ilgili başlattığı incelemeler sürüyor.

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