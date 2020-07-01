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Aktüel

Zimbabve turizm sektörünü yeniden faaliyete geçiriyor

Yeniakit Publisher
2020-07-01 15:26:07 -
Zimbabve turizm sektörünü yeniden faaliyete geçiriyor

İSTANBUL (AA) - Zimbabve, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen turizm sektörünü kısmi olarak yeniden açacağını duyurdu.

The Herald gazetesinin haberine göre, kabine toplantısında salgından ağır şekilde etkilenen turizm sektörünün yeninden canlandırılmasına karar verildi.

Buna göre, ülkedeki milli parklar ve lokantalar yeniden açılacak ve avcılık faaliyetlerine kısmi izin verilecek.

2018 yılında 2,6 milyon yabancı turist ağırlayan ve 1 milyar dolar turizm geliri elde eden ülke, son yıllarda şiddetli bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Zimbabve'de şimdiye kadar 567 koronavirüs vakası görüldü, 6 kişi yaşamını yitirdi.

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