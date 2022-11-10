Zilzal suresi okunuşu anlamı | Zilzal suresinin faziletleri nelerdir?

Pek çok kişi Zilzal suresinin anlamını, okunuşunu araştırıyor. Peki, Zilzal suresi nasıl okunuyor?

Zilzal suresi okunuşu anlamı

Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

İza zülziletil erdu zilzaleha

Ve ahracetilerdu eskaleha

Ve kalel insanü ma leha

Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

Bienne rabbeke evha leha

Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm

Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah

Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

Türkçe meali:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,

Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.

O gün yer, bütün haberlerini anlatır.

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.

Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.

Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

Zilzal suresinin faziletleri nelerdir?

Bir hadiste Zilzal suresinin Kuran’ın yarısına denk olduğu bildirilmiştir.

Kişi Cuma gecesinde iki rekatlık namaz kılarsa ve o namazda Fatiha suresi ve on beş defa Zilzal suresini okur ise Allah o kişiyi kıyamet sıkıntılarından ve kabir azabından emin kılacaktır.

Bir kişi herhangi bir gece de bu sureyi okursa, Kuran’ın yarısını okumuşçasına sevap kazanır. Bir kişi Zilzal suresini devamlı olarak namazlarında okur ise kişiye Allah hem dünya servetini ihsan eder hem de kişinin korktuklarından emin olmasını ve korktuğu şeylerden uzak olmasını sağlar.

Zilzal suresinin bir kağıda yazılıp duvara asılmasının ise afetlere karşı koruyucu olduğu belirtiliyor.