Zillet’ten topyekûn sindirme operasyonu

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Dini değerlerimize yönelik iflah olmaz bir nefret besleyen CHP’nin zillet masasına oturtarak seslerini kestiği, milliyetçi ve muhafazakâr görünümlü İP, SP, DEVA, DP ve Gelecek Partisi’nin suskunluğundan da cesaret alan seküler yobazlar, 6 yaşındaki bir kızın beyaz kıyafeti üzerinden sözde çocuk ve kadın haklarını savunmak adına 28 Şubatvari bir itibarsızlaştırma operasyonu başlattı. Mütedeyyin insanları yıpratmak ve kamuoyunun öfkesini AK Parti iktidarına kanalize etmek için toplum mühendisliği faaliyeti yürüten laikçi güruh, ülkenin asli unsurları olan ve 15 Temmuz’da sarığı, cübbesiyle sokaklara dökülerek ülkeyi darbecilerden kurtaran cemaatlerden tutun da vatan millet aşkıyla devletine hizmet eden bürokratları da hedef tahtasına oturtuyor. Sistematik şekilde Diyanet’i karalayan, Kur’an kurslarını “Ortaçağ zihniyeti” olarak yaftalayan, Milli Eğitime yönelik müspet adımları “gericilik” ile suçlayan CHP ve avanesinin, bir kızcağızın 6 yaşındaki hafızlık icazet töreninde giydiği beyaz kıyafeti üzerinden başlattığı linç kampanyasından bazı örnekler şöyle:

AGD’ye bile 'tecavüzcü' dediler

Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile İlim Yayma Cemiyeti arasında imzalanan mesleki ve teknik kurslarla ilgili protokolü, “MEB, eğitimi gericilere devrediyor” şeklinde çarpıtan CHP milletvekili Yıldırım Kaya, bu defa mütedeyyin vakıflara dil uzattı. TBMM’de yaptığı konuşmada TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, ENSAR Vakfı ile CHP’nin ittifak ortağı Saadet Partisi’ne yakın AGD gibi mütedeyyin vakıfları tecavüzcü ilan eden Kaya, “Bu tecavüzcülerden hesap soracağız” diyerek, sözde hellaleşme adı altında takıyye yapan CHP’nin çirkin yüzünü gözler önüne serdi.

CHP’li Kaya özür diledi

CHP’li Yıldırım Kaya, yaptığı hakaret sonrasında SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tepki gösterince, altılı masada tartışma çıkmaması için kürsüye gelerek, “AGD’nin diğer derneklerle aynı özellikte olmadığının altını çiziyorum. Sözüm Anadolu Gnçlik Derneği’ne değildir” diyerek geri adım attı.

CAL Müdürüne azgın azınlık linci

İdeolojiye değil eğitime odaklanan ve sosyal faşist zihniyetin Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ndeki hegemonyasına geçit vermeyen okul müdürü Cafer Koçyiğit de azgın azınlığın lincine maruz kaldı. Fondaş medyada yer alan iddialar sonrası kişisel sosyal medya hesabından Hucurat Suresi’nin 6. ayetinde yer alan, “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın” ilahi emrini paylaşan Koçyiğit’in paylaşımını başka yerlere çeken seküler yobazlar ve fonlu medya, çok kirli bir karalama kampanyası başlattı. Sosyal faşist zihniyetin baskısına ve hedef göstermesine boyun eğen Milli Eğitim Bakanlığı’nca soruşturma başlatılırken, müfettişler CAL Müdürü Koçyiğit’in savunmasını aldı. Okul önünde toplanan ve sözde velilerden oluşan kalabalık bir topluluk da “karanlığa boğulmayacağız” yazılı afişlerle mukaddes değerlere kin kustu.