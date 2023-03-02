Zillette toplantı öncesi adaylık kavgası

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Altılı masa etrafında kümelenen ve “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” safsatasıyla Türkiye’yi 90’lı yılların karanlık atmosferine geri götürmek isteyen zillet ittifakında yaşanan adaylık tartışmaları yeniden alevlendi. Millete koalisyon vaat ettikleri halde kendi aralarında her meselede karşı karşıya gelen Zillet İttifakı bileşenleri, bugün 12’ncisi yapılacak 6’lı masa toplantısı öncesinde koltuk kavgasına tutuştu.

Düşman kardeşlerin koltuk kavgası alevlendi

Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen11 ili yeniden ayağa kaldırmak ve depremzedelerin yaralarını sarmak için topyekun seferberlik ilan ederken, felaketten rant devşirme hevesi kursaklarında kalan düşman kardeşler, bir kez daha koltuk kavgasına girişti. Saadet Partisi ev sahipliğinde bugün yapılacak 12. toplantı öncesi açıklamada bulunan İP sözcüsü Kürşat Zorlu, “2 Mart’ta Millet İttifakı 13’üncü cumhurbaşkanını belirleyecek” derken, partisi tarafından ‘aday belirlemede tam yetki’ verilen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “açıklamak için tarih belirleriz” ifadelerini kullanarak müttefiklerinin sözlerini yine boşa çıkardı.

Daha önce defalarca aday olmayacağını söyleyen ve CHP liderine biat eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise katıldığı canlı yayınlarda, “göreve hazırım” diyerek adaylık sinyali verdi. Yavaş’ın mesajından rahatsız olan HDP’li Hasip Kaplan, “Mansur Yavaş hayal görmesin, Kürtler haddini bildirir” tehdidini savururken, Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP’li Eren Erdem ise, “Kılıçdaroğlu dışında, belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecektir” diyerek Yavaş’a kapıları kapattı.

Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır alan DP ile SP yaşananlar karşısında sus pus olurken, yönetimde söz sahibi olmak isteyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise “Biz altılı masayı bir kişinin Cumhurbaşkanı olması için kurmadık” diyerek, bir kez daha koltuk beklentisini dile getirdi. Zilletin, millete koalisyon vaat ettikleri halde yaşadıkları derin fikir ayrılığı ile koltuk kavgasını Akit’e değerlendiren uzmanlar ise “onları bir araya getiren irade henüz uzlaşmadı” görüşünde birleşti.

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14 Mayıs'ta perde inecek

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “6+1’li masa depremden siyasi rant devşiremeyeceğini görünce mecburen iç çekişmelerine geri döndü. Seçimler yapılmış bunlar da kazanmış gibi bakanlık paylaşımları yapanları, PKK’nın uzantılarına bakanlık teklif edenleri, masanın altından üstünden boy verip, ‘bende buradayım’ diye poz verenleri gördükçe bu 6’lı masa tiyatrosunun 14 Mayıs’ta perde indireceğini söylemek zor değil. Sözde muhafazakar özde siyasi-kar olan oluşumların ‘selden kütük kapma’ yarışını milletimizde hayretler içerisinde izlemektedir. Bu masanın tek amacı Tayyip Erdoğan liderliğinde büyüyen ve gelişen Türkiye’nin ilerleyişini durdurmaktır. Ama başaramayacaklar” dedi.

Üst akıl henüz uzlaşamadı

TİMAG Başkanı Av. Ertuğrul Akar ise, şunları söyledi: “6’lı masanın bu zamana kadar aday açıklanmamasının bence en önemli sebebi, masayı kuran iradenin veya iradelerin adaylık konusunda uzlaşamamasından kaynaklanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu İngiltere’ye gittiğinde eğer onay alsaydı adaylığını açıklayacaktı fakat gereken onayı alamadı. Masanın ayağını temsil eden ABD ile onu temsil eden İyi Parti ise İngiltere ve Kılıçdaroğlu noktasında direnç gösteriyor. Buna rağmen Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olma ihtimali yüksek. Son olarak adayın açıklandığı gün isim noktasında bir rüzgâr olur ama o rüzgâr da çok kısa sürer.”

Masa sürprizlere gebe

Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak ise, “Ben çok ciddi bir üst akıl müdahalesi olmadığı müddetçe 6’lı masanın adaylıkta uzlaşacağını düşünmüyorum. Bunların bu haliyle değil Türkiye’yi yönetmesi, ortak aday çıkarması bile mümkün değil. O yüzden Allah muhafaza altılı masanın seçim kazanması Türkiye’nin felaketidir. Büyük Türk milletinin basireti bunu engeller kanaatindeyim” dedi.