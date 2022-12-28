Zillette gaz sancısı

Haber Merkezi

Türkiye’nin Karadeniz’de toplamda 710 milyar metreküplük büyük bir doğalgaz rezervi keşfetmesi, küresel şer odaklarından iktidar dilenen 6’lı masa müdavimlerinin sancısını artırdı. Ufukta siyasi rant gördüğünde anında sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ülkemizi enerji baronlarına karşı bağımsızlığa kavuşturacak doğal gaz keşfi sonrası dut yemiş bülbüle döndü.

Çaycuma-1 sondajında keşfedilen 58 milyar metreküplük yeni rezervin iktidara artı puan kazandırmasından rahatsız olan İP Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da keşifle ilgili tek bir açıklama yapmadı. İttifakın minik ortağı olan ve dikkat çekmek için sürekli iktidara sataşan DP lideri Gültekin Uysal ise, “Milletin ucuza ısınması için daha kaç milyar metreküp doğalgaz rezervi bulmanız gerek? Ya da aklınızca seçimi almanız için...” sözleriyle, yaşadığı hazımsızlığı gözler önüne serdi.

Yerli gaz fondaşın sancısını artırdı

Başkan Erdoğan’ın enerjiyi millileştirme ve dışa bağımlılığı bitirmeye yönelik hamlelerini küçük gören CHP ve güdümlü medyasının “gaz sancısını” gözler önüne seren örneklerden bazıları ise şöyle:

• CHP’nin yayın organı konumundaki Cumhuriyet gazetesi Başkan Erdoğan’ın gaz müjdesini, “Erdoğan’dan seçim gazı” başlığıyla itibarsızlaştırmaya çalıştı.

• Marjinal sol örgütlere yakınlığıyla bilinen ve her fırsatta faturalar üzerinden iktidarı hedef alan Birgün gazetesi, yapılan rezerv açıklamasını “Müjde diye yine gaz verildi” şeklinde küçümsedi.

• Geçmişte, “2003’ten bu yana en az 30 kez petrol ve doğal gaz keşfi haberi servis edildi” şeklinde dosya haberi hazırlayarak yapılan sondaj çalışmalarıyla dalga geçen Evrensel gazetesi, Çaycuma-1 sondajında keşfedilen 58 milyar metreküplük rezervi görmezden geldi.

Kalemşorlar gaza geldi

• Başkan Erdoğan’ın verdiği gaz müjdesini sindiremeyen casusluk zanlısı firari Can Dündar, ‘’İlginçtir: Ne zaman sıkışsa gaz çıkıyor’’ şeklinde paylaşımıyla, yaşadığı hazımsızlığı dile getirdi.

• Fondaş gazeteci Zafer Arapkirli ise milli imkanlarla yapılan doğal gaz keşfini “utanç” olarak nitelendirerek zihniyetinin kirliliğini gözler önüne serdi.

• Gazeteci Levent Gültekin de ‘’Yeraltı kaynağı bulmak elbette iyidir, fakat ülkeler gazla çalışsaydı yani yaşanabilir bir hale gelseydi Suudi Arabistan, Irak, İran, Venezuela gibi en yüksek rezerve sahip ülkelerde çalışırdı. Yani gaza değil demokrasiye, hukuka ihtiyacımız var’’ ifadeleriyle, Türkiye’nin enerji hamlelerini gölgelemek istedi.

• CHP’nin kanalı Halk TV’de muhalefet borazanlığı yapan istemezükçü Emin Çapa da “Bu çağda gazla çağ atlayamayız” diyerek nefret kusanlar listesine adını yazdırdı.

Hazımsızlıkları yeni değil

•Fatih Sondaj Gemisi tarafından keşfedilen ve yeniden değerleme ile 653 milyar olarak revize edilen gazdan rahatsız olan CHP’li Veli Ağbaba da “Öyle bir keşif ki, buldukça zam geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

•Alman haber ajansı Deutsche Welle, sözde ‘uzman’ görüşlerine dayandırdığı ihanet haberinde ise, “Erdoğan’ın gaz rezervi açıklamalarına uzmanlar tepkili” ifadeleriyle, Türkiye’deki arama çalışmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

•2021’de Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen ve Mart ayında Filyos Doğal Gaz İşleme Tesislerine verilecek Karadeniz gazından rahatsız olan “Bidon Kafa” lakaplı Yılmaz Özdil katıldığı bir TV kanalında, “Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 demeseydi, yani ‘biz bulduk bunu çıkarması da deniz imkanlarında minimum 10 senedir. Biz bütün imkanlarımızı zorlayacak ve bunu 10 senede çıkaracağız’ bile deseydi bana göre daha inandırıcı olurdu” demişti.