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Yeniakit Publisher
Barajda leş paniği! Hastalık şüphesi alarma geçirdi
IHA Giriş Tarihi:

Barajda leş paniği! Hastalık şüphesi alarma geçirdi

Bursa İnegöl’deki Boğazköy Barajı'nda su yüzeyine vuran büyükbaş hayvan ölüsü paniğe neden oldu. Ekipler bölgeyi kordon altına alarak inceleme başlattı.

#1
Foto - Barajda leş paniği! Hastalık şüphesi alarma geçirdi

Olay, saat 12.00 sıralarında Boğazköy Barajı'nda meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş, kötü kokular gelen baraj sularında telef olmuş bir hayvan bulunduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

#2
Foto - Barajda leş paniği! Hastalık şüphesi alarma geçirdi

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye arama kurtarma ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bulaşıcı hastalık riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler hayvan ölüsünün bulunduğu noktada inceleme yaptı.

#3
Foto - Barajda leş paniği! Hastalık şüphesi alarma geçirdi

Yapılan çalışmaların ardından itfaiye ekipleri bot yardımıyla baraja girerek hayvan ölüsünü sudan çıkardı. Daha sonra iş makinesiyle açılan çukura gömülen hayvan, gerekli işlemler uygulanarak imha edildi.

#4
Foto - Barajda leş paniği! Hastalık şüphesi alarma geçirdi

Hayvanın ölüm nedeni ve herhangi bir hastalık taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Ekipler, baraja atılan hayvanın sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

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