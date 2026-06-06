Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

Gezginlerin rotasını baştan aşağı değiştirecek ‘dünyanın en çok ziyaret edilmesi gereken yerleri’ listesi uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı. Listenin zirvesinde Hindistan'daki Tac Mahal yer alırken, Türkiye'den listeye giren tarihi Ayasofya büyük bir gurur yaşattı. Çin Seddi ve Fuji Dağı gibi sembol yapıların hemen ardından 5. sıraya yerleşen Ayasofya, Fransa'nın Eyfel Kulesi ve İtalya'nın Kolezyum'u gibi milyarlarca dolarlık turizm destinasyonlarını sollayarak listenin en büyük sürprizlerinden birine imza attı.