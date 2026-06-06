Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti
Küresel ölçekte hazırlanan ‘dünyanın mutlaka görülmesi gereken yerleri’ listesi seyahat tutkunları için yayınlandı. Listede Türkiye’de var.
Küresel ölçekte hazırlanan ‘dünyanın mutlaka görülmesi gereken yerleri’ listesi seyahat tutkunları için yayınlandı. Listede Türkiye’de var.
Gezginlerin rotasını baştan aşağı değiştirecek ‘dünyanın en çok ziyaret edilmesi gereken yerleri’ listesi uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı. Listenin zirvesinde Hindistan'daki Tac Mahal yer alırken, Türkiye'den listeye giren tarihi Ayasofya büyük bir gurur yaşattı. Çin Seddi ve Fuji Dağı gibi sembol yapıların hemen ardından 5. sıraya yerleşen Ayasofya, Fransa'nın Eyfel Kulesi ve İtalya'nın Kolezyum'u gibi milyarlarca dolarlık turizm destinasyonlarını sollayarak listenin en büyük sürprizlerinden birine imza attı.
1) Hindistan: Tac Mahal
2) ABD: Özgürlük Heykeli
3) Japonya: Fuji Dağı
4) Çin: Çin Seddi
5) Türkiye: Ayasofya
6) İspanya: Sagrada Familia
7) Almanya: Brandenburg Kapısı
8) Endonezya: Borobudur
9) Birleşik Krallık: Big Ben
10) Filipinler: Banaue Pirinç Terasları
11) Fransa: Eyfel Kulesi
12) Malezya: Petronas Kuleleri
13) Brezilya: Kurtarıcı İsa Heykeli
14) İtalya: Kolezyum
15) Kanada: Niagara Şelaleleri
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