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Yeniakit Publisher
Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

Küresel ölçekte hazırlanan ‘dünyanın mutlaka görülmesi gereken yerleri’ listesi seyahat tutkunları için yayınlandı. Listede Türkiye’de var.

#1
Foto - Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

Gezginlerin rotasını baştan aşağı değiştirecek ‘dünyanın en çok ziyaret edilmesi gereken yerleri’ listesi uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı. Listenin zirvesinde Hindistan'daki Tac Mahal yer alırken, Türkiye'den listeye giren tarihi Ayasofya büyük bir gurur yaşattı. Çin Seddi ve Fuji Dağı gibi sembol yapıların hemen ardından 5. sıraya yerleşen Ayasofya, Fransa'nın Eyfel Kulesi ve İtalya'nın Kolezyum'u gibi milyarlarca dolarlık turizm destinasyonlarını sollayarak listenin en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

#2
Foto - Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

1) Hindistan: Tac Mahal

#3
Foto - Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

2) ABD: Özgürlük Heykeli

#4
Foto - Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

3) Japonya: Fuji Dağı

#5
Foto - Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

4) Çin: Çin Seddi

#6
Foto - Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

5) Türkiye: Ayasofya

#7
Foto - Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

6) İspanya: Sagrada Familia

#8
Foto - Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

7) Almanya: Brandenburg Kapısı

#9
Foto - Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

8) Endonezya: Borobudur

#10
Foto - Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

9) Birleşik Krallık: Big Ben

#11
Foto - Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

10) Filipinler: Banaue Pirinç Terasları

#12
Foto - Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

11) Fransa: Eyfel Kulesi

#13
Foto - Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

12) Malezya: Petronas Kuleleri

#14
Foto - Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

13) Brezilya: Kurtarıcı İsa Heykeli

#15
Foto - Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

14) İtalya: Kolezyum

#16
Foto - Dünyanın görülmesi gereken yerleri sıralandı: Türkiye detayı dikkat çekti

15) Kanada: Niagara Şelaleleri

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