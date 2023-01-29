Zilletin uydularından mukaddesata ihanet

6 partinin ortak imzasıyla yayınlanan, “Cumhur İttifakı’nın TBMM’ye sunduğu başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği önerisi, başörtülü kadının ‘dini inancını’ sorgulayan şekilde kaleme alınmıştır. Başörtülü kadını korur gibi yapan bu madde aslında tam tersi sonuçlar doğuracak niteliktedir” şeklindeki metne yönelik tepkilerini dile getiren STK temsilcileri ve yazarları okuyucularımıza özel açıklamada bulundu.

MASKELERİ DÜŞTÜ

28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas: “Helalleşme sloganıyla dolaşanlar ile ona yol verenlerin ilk virajda maskelerinin düştüğünü görüyoruz. Anlaşılan Allah’ın emri olduğu için takılan başörtüsüne yönelik yasada geçen ‘dini inancı sebebiyle’ ifadesi, hiçbir kutsal değeri olmayanları epeyce rahatsız etmiş. Biz bu tavra yabancı değiliz. Bu tavrı göstereceklerini bekliyorduk. Fakat CHP zihniyetine vagon olmuş Altılı Masa’daki başta Saadet Partisi olmak üzere muhafazakâr olduğunu iddia eden partilerin liderleri bilsinler ki gittikleri yol, yol değildir. Kur’an’ın öğretilerinden edindiğimiz bilgilere göre, Allah’ın ayetlerini, emirlerini az bir değer karşılığı satanların sonu hiç iyi olmamıştır. Milyonlarca Müslüman’ın yaşamını doğrudan ilgilendiren bu yasanın geçmesine engel olmak nasıl bir akıl tutulmasıdır. İslam’ın hüküm sürdüğü bu topraklarda yeniden elde edilen kazanımların devamını getirmemek, bu millete zilleti yaşatmaktır.

CUMHUR’A TEŞEKKÜR

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nezdinde yasanın geçmesi için mücadele gösteren Cumhur İttifakı bileşenlerine şükranlarımızı sunuyoruz. 28 Şubat Döneminde sergilenen zulme maruz kalan ve zulmün kalkması için direnenler olarak bizler, somut adımlar olmadığı sürece muhalefetin helalleşme söyleminin laftan ibaret olduğunu, bunun hiçbir geçerliliği olmadığını hep dile getirdik. Altılı masanın bileşenleri bilsinler ki, millet olarak ısırıldığımız yerden bir daha asla ısırılmayız.”

Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat: “CHP müesses nizamın kurucusu, varlığını İslam ve Müslümanlara düşmanlıkta bulmuş bir partidir. Mevcut lideri Kılıçdaroğlu ise LGBT’li sapkınlarca ‘onursal başkan’ ilan edilmiştir. İP’in lideri ise İçişleri Bakanı olduğu dönemde kendisini başta başörtüsü yasağı olmak üzere 28 Şubat darbe kanunlarının ‘baş uygulayıcısı’ olarak görmektedir. LGBTİ sapkınlığına ise proje partisi İP’te başkan yardımcısı düzeyinde temsil imkânı sağlamıştır.

BOYUNLARINA DOLANDI

“İşte bu ikilinin başını çektiği zillet ittifakı, Erdoğan’dan %1 oy çalacak diye yanlarına aldıkları Müslüman kisveli parti ve başkanları ile adeta hak ve hakikat karşısında bir araya gelmiş durumdalar. ‘Başörtüsü meselesini biz çözeriz, dediler ama Erdoğan’ın Meclis’e getirdiği Anayasa teklifine ‘istemezük’ diyerek karşı çıktılar. Sonra da ilahi bir emir olan başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifine, içindeki ‘dini inanç’ ifadesi yüzünden ‘hayır’ diyeceklerini açıkladılar. Başörtüsü zilletin boynuna resmen dolanmıştır. Halkımız sandıkta bunun hesabını soracaktır. 10 senede bir darbe yapıp halkı biçmeye çalışan laikçi azınlık ve müesses nizam karşısında, Müslüman siyasetçilere başka bir seçenek bırakmamıştır.

ERDOĞAN’DAN TARİHİ GOL

“Zamanın şartları içinde ancak ‘genelge’ ile özgürleşen başörtüsü, CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘kanuni düzenleme yapacağız’ söylemiyle seçim ayarlı bir rant aracına dönüştürülmek istenince, bu koz Cumhurbaşkanı Erdoğan eliyle tarihi fırsata çevrilmiş ve ‘yasa yetmez anayasal güvence altına alınmalıdır’ hamlesine dönüşmüştür. Bu hamle de başta CHP tüm olmak üzere zillet bileşenlerinin hesaplarını alt üst etmiştir. Anayasa değişikliğinin ‘aileyi koruma altına’ alması ve ‘LGBT gibi sapık akımları yasaklayacak’ olması, zillet bileşenlerini kendi tabanını oluşturan malum güruh karşısında çok büyük bir sıkıntıya sokmuştur. Bir şey daha var, CHP’nin, AK Parti’nin hazırladığı teklifteki ‘dini inanç’ ifadesinden rahatsız olmasını anlayabiliyoruz. Ama SP’ye ne oluyor? Mukaddesatçı görünen Gelecek’e ne oluyor? Bunları anlamak güç. Varlık nedenini inkar değimlidir bu? Bu duruma geldiler artık.”